خبرگزاری مهر، گروه استانها، در پی پیشبینیهای هواشناسی مبنی ورود سامانه جدید بارشی و وقوع بارندگی در استان بوشهر و همچنین حوضههای بالادست این استان، ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
بارشهای ناگهانی و پرحجم، در صورت نبود آمادگی و هماهنگی لازم، میتواند به بروز سیلاب، خسارت به زیرساختها، منازل مسکونی، اراضی کشاورزی و حتی تهدید جان شهروندان منجر شود.
آمادگی دستگاهها؛ شرط اصلی مدیریت بحران
کارشناسان مدیریت بحران تأکید دارند که مواجهه با بارندگیها، نیازمند آمادگی کامل همه دستگاهها از جمله شهرداریها، دهیاریها، راهداری، شرکتهای خدماترسان، نیروهای امدادی و انتظامی است.
در این میان، نقش مدیریت بحران بهعنوان محور هماهنگی بین دستگاهها، نقشی کلیدی و تعیینکننده به شمار میرود.
پاکسازی و لایروبی مسیلها، کانالهای دفع آبهای سطحی و دهانه پلها، یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانهای است که باید پیش از آغاز بارشها بهطور جدی دنبال شود. انسداد این مسیرها، حتی در بارندگیهای با شدت متوسط نیز میتواند منجر به آبگرفتگی گسترده و خسارتهای قابل توجه شود.
بارندگیهای پیشِرو در استان بوشهر، اگرچه میتواند فرصتی برای تقویت منابع آبی باشد، اما در صورت غفلت از اقدامات پیشگیرانه، به تهدیدی جدی برای زیرساختها و امنیت جانی شهروندان تبدیل خواهد شد.
آمادگی همه دستگاهها، هماهنگی بینبخشی، اقدام بهموقع و اطلاعرسانی مؤثر، چهار رکن اصلی مدیریت این شرایط است.
نفوذ سامانه جدید بارشی
مدیر کل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی با نفوذ سامانه بارشی به جو استان از ظهر دوشنبه تا روز جمعه افزایش ابرناکی، بارش باران، گاهی رگبار و رعد برق و وزش تندباد پیشبینی میشود، همچنین در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.
پیام مساعدی ادامه داد: از روز پنجشنبه نیز دمای هوا کاهش محسوس خواهد داشت و در طی این مدت سواحل استان متلاطم پیش بینی میشود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، مه آلود در برخی نقاط بارش پراکنده باران با احتمال رعدوبرق خواهد بود.
صدور هشدار دریایی سطح نارنجی
وی همچنین از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و تندبادهای لحظهای و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار ظهر دوشنبه (۲۴ آذر) و پایان آن جمعه (۲۸ آذر) خواهد بود.
مساعدی افزود: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تندبادهای لحظهای (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر)، بارش باران، رگبار باران و رعد و برق از مخاطرات این هشدار است.
وی با بیان اینکه منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر است، گفت: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش موقت دید افقی از اثرات این هشدار خواهد بود.
وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه میشود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر خواهد بود.
ستاد مدیریت بحران در آمادگی کامل باشد
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفت: بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی، سامانه بارشی جدیدی از عصر دوشنبه تا بامداد شنبه هفته آینده، استان را تحت تأثیر قرار میدهد،.
کوروش دهقانی افزود: اگرچه شدت بارشها در مناطق مختلف استان و ساعات متفاوت خواهد بود، اما این سامانه بهویژه در جنوب استان تمرکز بیشتری دارد و بارندگی قابل توجهی را در سطح استان بوشهر به همراه خواهد داشت و همه دستگاهها در آمادگی کامل باشند.
وی بر لزوم آمادگی همه دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان استان تاکید کرد و افزود: هماهنگی مستمر میان دستگاههایی چون راهداری، پلیس راه، شهرداریها، پلیس راهور، شرکتهای برق، آب و فاضلاب، گاز، مخابرات و سایر دستگاههای خدماترسان نقش کلیدی در کاهش خسارات احتمالی و حل مشکلاتی که پدید میآید، دارد.
استاندار بوشهر: لزوم آمادگی کامل دستگاههای امدادی، عملیاتی و خدمات رسان
استاندار بوشهر بر آمادهباش کامل همه دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان استان در پی پیشبینی ورود سامانه بارشی فراگیر خبر داد و با تأکید بر لغو مرخصی مدیران و نیروهای مرتبط، خواستار هماهنگی کامل، اطلاعرسانی بهموقع و مشارکت مردم برای پیشگیری از حوادث احتمالی شد.
ارسلان زارع استاندار بوشهر، در نشست اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به گزارشهای هواشناسی گفت: هدف از برگزاری این جلسه، برنامهریزی، تاکید بر انجام وظایف دستگاهها در کوتاه مدت و ایجاد آمادگی کامل برای پیشگیری و مقابله با حوادث، آسیبها و خطرات احتمالی ناشی از سامانه بارشی پیشروست.
استاندار بوشهر با تأکید بر نقش مدیریت و فرماندهی در شرایط بحران تصریح کرد: همه مدیران استانی و شهرستانی باید در محل مأموریت خود حضور داشته باشند و مرخصی مدیران و نیروهای مرتبط لغو میشود. این موضوع تا روز شنبه و عبور کامل سامانه بارشی استمرار خواهد داشت
زارع آمادگی را موضوعی ضروری و فراگیر دانست و گفت: گرچه دستگاههای امدادی و عملیاتی در خط مقدم هستند، اما همه دستگاهها از جمله نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، شهرداریها و مجموعههای خدماترسان باید با آمادگی کامل در میدان حضور داشته باشند.
وی از فرمانداران خواست جلسات ستاد پیشگیری را در شهرستانها برگزار کنند و افزود: در این جلسات باید نقاط پرخطر، کانونهای جمعیتی آسیبپذیر، مناطق مستعد سیلاب، و امکان تخلیه و اسکان اضطراری بهدقت بررسی و پیشبینی شوند.
وی نقش رسانهها و اطلاعرسانی عمومی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز بوشهر، رسانههای جمعی و همچنین اپراتورهای تلفن همراه باید از امروز اطلاعرسانی و هشدارهای لازم را آغاز کنند تا شهروندان از توقف در مسیرهای سیلابی، حاشیه رودخانهها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند و در صورت انسداد راهها، به توصیههای پلیس و راهداری توجه داشته باشند.
زارع با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه سیلاب گفت: پاکسازی و لایروبی مسیلها و آبراهها انجام شده، اما تأکید ما حضور نیروهای امدادی در مجاورت کانونهای پرخطر است. همچنین باید از ظرفیت ماشینآلات پیمانکاران بخش خصوصی، بهویژه در شهرستانهای جنوبی مانند عسلویه و کنگان، بهصورت حداکثری استفاده شود.
وی افزود: از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز درخواست شده جلسه ستاد مدیریت بحران خود را برگزار کرده و آمادگی لازم برای بهکارگیری ماشینآلات و تجهیزات در مواقع اضطراری را داشته باشد.
استاندار بوشهر با هشدار نسبت به انتشار اخبار نادرست در زمان بحران تاکید کرد: در سطح استان سخنگوی واحد وجود دارد و در شهرستانها نیز فرمانداران مرجع اطلاعرسانی هستند. باید از انتشار اخبار متناقض و تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود تا آرامش جامعه حفظ شود.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پهلوگیری لنجهای تجاری در بنادر استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود کالاهای اساسی از جمله برنج در این لنجها، مقرر شد ادارهکل بنادر و دریانوردی، گمرکات، مرزبانی و سایر دستگاههای ذیربط برای تسریع در تخلیه کالاها همکاری کامل داشته باشند.
وی با تأکید بر نقش شهرداران و دهیاران خاطرنشان کرد: دهیاران با همکاری شوراهای اسلامی و مردم نقش مهمی در مدیریت بحران روستاها دارند و باید از همین امروز اطلاعرسانی و اجرای مصوبات ستاد را آغاز کنند.
استاندار بوشهر گفت: انتظار دارم آمادگی دستگاهها صددرصدی باشد تا با مدیریت صحیح، از بروز خسارات انسانی جلوگیری شود و این نزول رحمت الهی با کمترین آسیب پشت سر گذاشته شود.
