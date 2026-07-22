به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان هشدار داد: تنشهای اخیر منطقه به سرعت به خارج از آن سرایت کرده و امنیت جهانی و بازار انرژی را تهدید میکند.
فیصل بن فرحان، تصریح کرد: تحولات اخیر منطقه نشان داد تنشها با چه سرعتی به خارج از مرزهای منطقه سرایت کرده و امنیت جهانی، بازارهای انرژی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند.
وی افزود: هیچ جایگزینی برای دیپلماسی وجود ندارد و استفاده از قدرت نظامی به تنهایی نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند.
وزیر خارجه عربستان تاکید کرد: تحقق ثبات منطقهای نیازمند تحکیم نظامی است که بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حسن همجواری، آزادی دریانوردی و پایبندی به حقوق بینالملل استوار باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: نقض اصول احترام به حاکمیت و مداخله در امور دیگران باید با پاسخگویی و مسئولیتپذیری مواجه شود چرا که سیاستهای تجاوزکارانه و سلطه جویانه حاصلی جز ناامنی ندارد و با ثبات و شکوفایی منطقه در تعارض است.
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