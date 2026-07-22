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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

فراخوان مشمولان اعزام پایه خدمت مرداد ۱۴۰۵ در آذربایجان شرقی

فراخوان مشمولان اعزام پایه خدمت مرداد ۱۴۰۵ در آذربایجان شرقی

تبریز- معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: کلیه مشمولان می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر مردی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ سوم تا هشتم مرداد ماه با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت ، معرفی نامه مراکز آموزش ، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.

سرهنگ مردی ادامه داد : مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت ، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

این مقام انتظامی در پایان یاد آور شد: مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند

کد مطلب 6895962

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