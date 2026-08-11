به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مردی روز سه شنبه با اشاره به تاخیر در برگزاری و اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری و برخی آزمون‌های مرتبط با پذیرش دانشگاه‌ها اظهار کرد:سازمان وظیفه عمومی فراجا به منظور مساعدت با مشمولان و رفع مشکلات ناشی از این تاخیر تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی، مهلت معرفی مشمولان پایه دوازدهم که در سنوات مجاز تحصیلی در خرداد یا شهریور ماه سال ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیل شده‌اند، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ است؛ اما با توجه به تاخیر در برگزاری کنکور و اعلام نتایج این مهلت به مدت دو ماه و تا ۳۰ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مشمولانی که در نیمسال نخست سال تحصیلی جدید در دانشگاه پذیرفته شوند، در صورت احراز شرایط می‌توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره‌مند شوند؛ اما در صورت عدم قبولی یا نداشتن تمایل به ادامه تحصیل باید حداکثر تا پایان آبان‌ ماه برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

مردی همچنین درباره مشمولانی که دارای برگ آماده به خدمت با تاریخ اعزام یکم شهریور، مهر یا آبان‌ ماه امسال هستند گفت: این افراد برای جلوگیری از درج غیبت می‌توانند با ارائه برگ شرکت در کنکور و پس از ثبت درخواست تمدید در دفاتر پلیس +۱۰ حداکثر تا اول آذر ماه ۱۴۰۵ از تسهیلات تمدید استفاده کنند.

وی تاکید کرد: عدم حضور مشمولان در یگان خدمتی در تاریخ‌های تعیین‌ شده مانع از بهره‌مندی آنان از معافیت تحصیلی خواهد شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: تمامی مشمولان غیرغایب فارغ‌التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور ۱۴۰۴ که برای ورود به نیمسال دوم سال تحصیلی، یعنی بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در دانشگاه پذیرفته می‌شوند نیز می‌توانند پس از ثبت درخواست در سامانه سخا، برای دریافت معافیت تحصیلی اقدام کنند.

مردی خاطرنشان کرد: امکان ثبت درخواست معافیت تحصیلی این افراد از سه ماه پیش از آغاز تحصیل، یعنی از آبان‌ماه ۱۴۰۵ با تاریخ شروع تحصیل اول بهمن‌ماه فراهم خواهد بود.

وی افزود: این مشمولان همچنین می‌توانند پس از دریافت برگ اعزام بدون غیبت، با ارائه گواهی قبولی دانشگاه و ثبت درخواست تمدید در دفاتر پلیس +۱۰، از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام تا بهمن‌ماه امسال استفاده کنند.

مردی با اشاره به تاخیر در اعلام نتایج برخی آزمون‌ها از جمله کارشناسی ارشد، کاردانی ملی مهارت و دانشگاه‌های غیرانتفاعی خاطرنشان کرد: مهلت معرفی مشمولان این گروه نیز همانند مشمولان دارای مدرک دیپلم، تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.