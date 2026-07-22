ارتقای جایگاه همدان در امتحانات نهایی و کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر چهارشنبه در جلسه پروژه مهر ۱۴۰۵ که با حضور مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، بر عزم جدی برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ بهصورت حضوری و پویا تاکید کرد.
وی در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی استان همدان از سیر صعودی مستمر نتایج امتحانات نهایی و کنکور در چهار سال گذشته خبر داد و افزود: با تلاشهای صورتگرفته رتبههای علمی استان بهبود چشمگیری داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در ادامه به توانمندسازی معلمان اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد همکاران فرهنگی دورههای توانمندسازی را با موفقیت گذراندهاند که این امر نقش بسزایی در ارتقای کیفیت آموزشی داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد تفاهمنامهای با استاندار و خیرین برای احداث ۲۰ مدرسه در شهر همدان خبر داد و و افزود: امیدواریم این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
شیدایی همچنین به اجرای طرح «شهید عجمیان» برای شادابسازی مدارس و تحقق عملی طرح «مدرسه تراز» با رویکرد محلهمحوری و مشارکت کنشگران محلی اشاره کرد که بهعنوان یکی از اهداف کلان استان پیگیری میشود.
شیدایی با اشاره به چالشهای برگزاری آزمونهای نهایی، خاطرنشان کرد: با وجود دشواریها همکاران با تمام توان تلاش کردند تا فضایی آرام و بدون استرس برای دانشآموزان فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش همدان بیان کرد: ۲۳ هزار نفر حقوقبگیر آموزش و پرورش همدان هستند که از این تعداد ۱۴ هزار نفر را نیروهای آموزشی تشکیل میدهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن تقدیر از همراهی معلمان در تمامی عرصهها و اشاره به فعالیتهای فرهنگی و میدانی فرهنگیان، از آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس خبر داد و تاکید کرد: با همکاری همهجانبه سال تحصیلی ۱۴۰۵ در فضایی آرام و بدون دغدغه برای دانشآموزان آغاز خواهد شد.
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