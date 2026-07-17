آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در سلامت و آرامش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شد و در نهایت تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ شدند.

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ ابتدا از اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۸ و ۱۹ تیرماه موکول شد و سپس به دلیل هم‌زمانی با مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید و برای آنکه همگان امکان مشارکت در این مراسم عظیم را داشته باشند، به تعویق افتاد و در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ در ۱۲۹ مجموعه امتحانی، ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی برگزار شد و متقاضیان در سراسر کشور به رقابت پرداختند.

آزمون کارشناسی ارشد در نوبت صبح روز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه با حضور ۲۶۲ هزار و ۴۱۰ متقاضی در رشته‌های اصلی و در نوبت عصر روز پنجشنبه با شرکت ۶۶ هزار و ۴۹۰ متقاضی نفر در رشته‌های شناور برگزار شد. تعداد ۳۲۲ هزار و ۳۵۰ متقاضی نیز صبح روز جمعه ۲۶ تیر ماه در رشته‌های اصلی به رقابت پرداختند.

آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در نهایت با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و با تلاش شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون‌ها در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ و صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه در سلامت و آرامش در سراسر کشور برگزار شد.

با پایان روند اجرایی آزمون، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعضای شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تقدیر و تشکر کرد.

وی از همراهی و همدلی متقاضیان آزمون و زحمات صادقانه مسئولان و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دادگستری‌های سراسر کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت کشور، پلیس فتا، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اورژانس کشور، شرکت توانیر، سازمان آتش نشانی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، خبرگزاری‌ها، درگاه‌های خبری، روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت واحد اتوبوسرانی و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی که به نحوی از ثبت نام تا برگزاری آزمون‌ آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در قالب شبکه ملی و زیر شبکه‌های استانی اجرا و حفاظت آزمون مشارکت داشته و سازمان سنجش آموزش کشور را یاری کردند، تقدیر و تشکر کرد.