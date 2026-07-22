تقسیم ۱۰۰ درصد سود در پتروشیمی غدیر؛ پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی غدیر، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی در تهران برگزار شد و سهامداران با تصویب تقسیم ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، با پرداخت کامل حدود ۶۵۰ میلیارد تومان سود در کمتر از یک هفته پس از برگزاری مجمع موافقت کردند؛ تصمیمی که در پی تسویه کامل بدهیهای شرکت، بهبود وضعیت نقدینگی و رشد قابل توجه سودآوری اتخاذ شد.
در این مجمع، صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۴ به تصویب رسید، سود نقدی هر سهم (DPS) مبلغ پنج هزار ریال تعیین شد و سازمان حسابرسی نیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب شد.
بر اساس مصوبه مجمع، سود سهامداران حقیقی و حقوقی تا سقف ۳۱ میلیون سهم از روز شنبه سوم مردادماه پرداخت خواهد شد و سود سایر سهامداران نیز حداکثر تا چهارشنبه هفتم مردادماه تسویه میشود. بدین ترتیب، کل سود مصوب مجمع، معادل حدود ۶۵۰ میلیارد تومان، ظرف کمتر از یک هفته به طور کامل به حساب سهامداران واریز خواهد شد.
در ادامه مجمع، کامران گنجی، مدیرعامل پتروشیمی غدیر، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت، سال ۱۴۰۴ را سال حفظ پایداری تولید در یکی از دشوارترین مقاطع فعالیت صنعت پتروشیمی توصیف کرد و گفت: «با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ، چالشهای تأمین خوراک و محدودیتهای حوزه یوتیلیتی، با تمرکز بر کنترل هزینهها، رفع گلوگاههای عملیاتی و حفظ تولید، سود عملیاتی شرکت حدود چهار برابر و سود خالص بیش از سه برابر نسبت به سال قبل افزایش یافت.»
وی با اشاره به تسویه کامل بدهیهای شرکت افزود: «پرداخت ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم سال مالی ۱۴۰۴ در کوتاهترین زمان ممکن، نتیجه انضباط مالی، مدیریت نقدینگی، بهبود بهرهوری و تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت است.»
مدیرعامل پتروشیمی غدیر، اجرای پروژه کلرآلکالی را مهمترین برنامه توسعهای شرکت در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: «این پروژه ضمن تکمیل زنجیره ارزش، وابستگی شرکت به تأمینکنندگان خوراک را کاهش خواهد داد و با تولید سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن کاستیک، علاوه بر افزایش سودآوری، زمینه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در منطقه را فراهم میکند.»
گنجی همچنین از برنامه شرکت برای تملک و تکمیل پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن کارکنان خبر داد و اظهار کرد: «این پروژه پس از نهایی شدن توافقها، از طریق تعاونی کارکنان اجرا خواهد شد و شرکت نیز با استفاده از ظرفیتهای حمایتی و تسهیلات مالی، روند تکمیل آن را تسریع خواهد کرد.»
وی تأمین پایدار خوراک و حفظ پایداری تولید را دو اولویت اصلی شرکت در سال ۱۴۰۵ برشمرد و افزود: «در کنار استفاده از ظرفیتهای داخلی، امکان تأمین خوراک از منابع خارج از کشور نیز در حال بررسی است تا روند تولید و سودآوری شرکت در شرایط متغیر صنعت پتروشیمی با ثبات ادامه یابد.»
گنجی در پایان با قدردانی از همراهی سهامداران و حمایتهای هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، شهیدیپور، مدیرعامل این هلدینگ، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار امیدواری کرد با تداوم این حمایتها، برنامههای توسعهای، تکمیل زنجیره ارزش و مسیر رشد پایدار پتروشیمی غدیر با شتاب بیشتری دنبال شود.
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