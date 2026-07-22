اعزام بیش از ۲۰ کامیون اقلام مردمی ضیاءآباد به موکب نجف

علی فرجام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب حضرت فاطمه زهرا(س) شهر ضیاءآباد برای هشتمین سال متوالی با مشارکت مردمی در نجف اشرف مستقر شده و به زائران اربعین حسینی خدمترسانی خواهد کرد.
وی با اشاره به اعزام کاروان پشتیبانی این موکب افزود: امسال نیز بیش از ۲۰ کامیون حامل مواد غذایی و اقلام مورد نیاز موکب، با همت و مشارکت مردم ضیاءآباد به سمت نجف اشرف اعزام شده است.
مسئول موکب حضرت فاطمه زهرا(س) با بیان اینکه این حرکت کاملاً مردمی و خودجوش است، تصریح کرد: مردم ضیاءآباد هر سال با عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در تأمین اقلام مورد نیاز موکب مشارکت میکنند و این خدمترسانی را افتخاری برای خود میدانند.
فرجام با اشاره به پیشینه مذهبی شهر ضیاءآباد گفت: این شهر که زادگاه شهید آزاده سرافراز، سرلشکر خلبان حسین لشکری و مرحوم آیتالله ضیاءآبادی است، سالهاست با حضور پررنگ مردم در خدمترسانی به زائران اربعین شناخته میشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این حرکت معنوی با ظهور حضرت ولیعصر(عج) به کمال برسد و خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) همچنان با مشارکت مردم ادامه داشته باشد.
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