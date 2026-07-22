به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین و آغاز فروش بلیت از امروز (چهارشنبه، ۳۱ تیر) خبر داده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز خبری از عرضه بلیت با نرخ‌های مصوب در سامانه‌های فروش نیست؛ موضوعی که موجب سردرگمی و افزایش نگرانی متقاضیان سفر به عتبات عالیات شده است.

ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، روز یکشنبه (۲۸ تیر) با اعلام جزئیات نرخ‌گذاری بلیت پروازهای اربعین، بازه زمانی عملیات پروازی اربعین سال ۱۴۰۵ را از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد اعلام کرد و گفت: حداکثر بهای کل بلیت یک‌طرفه از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس، ۱۴۰ میلیون ریال (۱۴ میلیون تومان) تعیین شده است.

وی افزود: حداکثر بهای کل بلیت یک‌طرفه از تهران و سایر استان‌های کشور به مقاصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس نیز ۱۲۰ میلیون ریال (۱۲ میلیون تومان) خواهد بود.

با این حال، با وجود آغاز رسمی بازه زمانی عملیات پروازهای اربعین از امروز (۳۱ تیر) و وعده آغاز فروش بلیت، بررسی‌های خبرنگار مهر از سامانه‌های فروش عرضه بلیت حاکی از آن است که تاکنون هیچ بلیتی برای بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد با نرخ‌های مصوب در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است.

این در حالی است که هر سال با نزدیک شدن به ایام اربعین، تقاضا برای سفرهای هوایی به عتبات عالیات به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و تأخیر در عرضه بلیت، نگرانی زائران نسبت به دسترسی به پرواز با نرخ‌های مصوب را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، عدم عرضه بلیت در نخستین روز اعلام‌شده برای آغاز فروش، این انتظار را ایجاد کرده که سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی درباره زمان دقیق آغاز عرضه بلیت و نحوه دسترسی متقاضیان به پروازهای اربعین اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام دهند.