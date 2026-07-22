ساعت پایان تجمعات شبانه مردم همدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان در اطلاعیهای و در پاسخ به مطالبات و پرسشهای شهروندان دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان و همچنین متولیان برگزاری برنامههای میدانی، چارچوب زمانی مشخصی را برای پایان تجمعات اعلام کرد.
براساس این دستورالعمل با توجه به ضرورت رعایت حقوق شهروندی، به ویژه در حوزه مدیریت و کنترل صدای سیستمهای صوتی به منظور رفاه حال ساکنان مناطق برگزاری، فعالیت تجمعات شبانه مردمی حداکثر تا ساعت ۲۳:۳۰ شب مجاز خواهد بود.
این نهاد فرهنگی ضمن تاکید بر اهمیت استمرار و شکوه تجمعات مردمی و نقشآفرینی موثر آحاد جامعه در تحقق اهداف تبیین شده، از تمامی برگزارکنندگان و شرکتکنندگان درخواست کرد تا با رعایت دقیق این زمانبندی، ضمن حفظ کیفیت و اثرگذاری برنامهها، همکاری لازم را در رعایت حقوق همسایگان و ملاحظات شهری به عمل آورند.
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