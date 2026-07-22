عملیات خدمت رسانی اربعین ۱۴۰۵ بانک پارسیان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، یحیی فروتن در مراسم بدرقه این کاروان، گفت : تعداد ۴ دستگاه خودروی ویژه هرکدام حامل ۲ دستگاه خودپرداز سیار، عازم مرزهای جنوبی و غربی کشور شدند تا به ارائه خدمات مالی ۲۴ ساعته به زائران اربعین حسینی بپردازند. بر این اساس، دو دستگاه خودرو در مرز مهران و تعداد یک دستگاه نیز در هر یک از مرزهای شلمچه و چزابه مستقر خواهد شد و به خدمت رسانی به زائران خواهند پرداخت.
مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: برای رفاه حال زائران اربعین حسینی (ع)، شعب و باجههای این بانک نیز که در مسیر تردد زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) درسطح استانهای خوزستان، کرمانشاه، ایلام و سایر استانهای همجوار قرار دارند، بهصورت فوقالعاده خدمات حضوری و الکترونیکی را به عاشقان اهلبیت علیهمالسلام ارائه میکنند.
گفتنی است؛ بانک پارسیان همانند سالهای گذشته و تجارب موفقی که در زمینه خدمترسانی به زائران اربعین سید و سالار شهیدان داشته است، امسال نیز خدمترسانی خود را باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی، افزایش رفاه و ارائه خدمات بانکی شبانهروزی به زائران کربلای معلی، در ابعاد مختلفی اجرایی کرده است.
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