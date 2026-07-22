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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

​با اعزام خودروهای خودپرداز سیار به ۳ نقطه مرزی؛

عملیات خدمت رسانی اربعین ۱۴۰۵ بانک پارسیان کلید خورد

عملیات خدمت رسانی اربعین ۱۴۰۵ بانک پارسیان کلید خورد

طی مراسمی با حضور مدیرعامل، کاروان خدمت‌رسانی اربعین بانک پارسیان باهدف تسهیل ارایه خدمات بانکی برای زائران اربعین حسینی به مرزهای غربی و جنوب غربی کشور اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، یحیی فروتن در مراسم بدرقه این کاروان، گفت : تعداد ۴ دستگاه خودروی ویژه هرکدام حامل ۲ دستگاه خودپرداز سیار، عازم مرزهای جنوبی و غربی کشور شدند تا به ارائه خدمات مالی ۲۴ ساعته به زائران اربعین حسینی بپردازند. بر این اساس، دو دستگاه خودرو در مرز مهران و تعداد یک دستگاه نیز در هر یک از مرزهای شلمچه و چزابه مستقر خواهد شد و به خدمت رسانی به زائران خواهند پرداخت.

مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: برای رفاه حال زائران اربعین حسینی (ع)، شعب و باجه‌های این بانک نیز که در مسیر تردد زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) درسطح استان‌های خوزستان، کرمانشاه، ایلام و سایر استان‌های همجوار قرار دارند، به‌صورت فوق‌العاده خدمات حضوری و الکترونیکی را به عاشقان اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام ارائه می‌کنند.

گفتنی است؛ بانک پارسیان همانند سال‌های گذشته و تجارب موفقی که در زمینه خدمت‌رسانی به زائران اربعین سید و سالار شهیدان داشته است، امسال نیز خدمت‌رسانی خود را باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی، افزایش رفاه و ارائه خدمات بانکی شبانه‌روزی به زائران کربلای معلی، در ابعاد مختلفی اجرایی کرده است.

کد مطلب 6896065

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