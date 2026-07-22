اعتمادسازی و توزیع عادلانه امکانات، اولویت جشنواره تئاتر لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای سیاستگذاری سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان لرستان که در سالن جلسات شهید حیدریان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری هرچه مطلوبتر این جشنواره تأکید کرد.
دو مأموریت اصلی جشنواره تئاتر لرستان
وی با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی، اظهار داشت: امسال دو مأموریت اصلی پیش روی مجموعه برگزارکنندگان جشنواره قرار دارد؛ نخست برگزاری جشنوارهای درخور شأن هنرمندان استان و دوم بازسازی اعتماد میان هنرمندان و نهادهای فرهنگی از طریق آسیبشناسی و بهرهگیری از تجربیات دورههای گذشته.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: برای تحقق این اهداف باید با نگاه تعاملی، زمینه مشارکت گسترده جامعه تئاتر استان را فراهم کنیم تا جشنواره امسال با کیفیت مطلوب برگزار شود.
لزوم تمرکززدایی در توزیع امکانات فرهنگی
محتشم با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در برنامههای فرهنگی، تصریح کرد: در اجرای جشنواره باید توزیع عادلانه امکانات و ظرفیتهای فرهنگی در سطح استان مورد توجه قرار گیرد و همه شهرستانها از فرصتهای این رویداد هنری بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: جشنواره تئاتر استان از ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری برخوردار است و باید از این ظرفیت برای ارتقای جایگاه هنر نمایش در لرستان استفاده شود.
حمایت مسئولان از هنر، زمینهساز برگزاری مطلوب جشنواره
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به همراهی مسئولان استان، گفت: حضور و حمایت مسئولان و پیشگامان اجتماعی حامی فرهنگ و هنر، شرایط مناسبی را برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره فراهم کرده و میتواند به ارتقای کیفیت این رویداد کمک کند.
استفاده از ظرفیت پیشکسوتان برای تقویت تعامل با مسئولان
محتشم در پایان با تأکید بر نقش هنرمندان پیشکسوت در پیشبرد برنامههای فرهنگی، اظهار داشت: برای اقناع بیشتر مسئولان و تقویت تعامل میان جامعه هنری و دستگاههای اجرایی، باید از تجربه و ظرفیت هنرمندان پیشکسوت در نشستهای مشترک بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه به برنامههای فرهنگی و هنری نیاز دارد و جشنواره تئاتر میتواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه فرهنگی و ایجاد همگرایی میان هنرمندان و مدیران فرهنگی ایفا کند.
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