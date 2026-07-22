اعلام نتایج سمپاد پس از دریافت اطلاعات از آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه قرائت پاسخنامههای آزمونهای ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ به پایان رسیده است، گفت: نتایج این آزمون حدود یک هفته پس از دریافت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز از وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.
محمدی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده مقرر بود که نتایج این آزمونها در اوایل مردادماه اعلام شود و سازمان سنجش نیز در همین چارچوب اقدامات لازم را انجام داده است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه فرآیند قرائت پاسخنامههای شرکتکنندگان به پایان رسیده است، افزود: در حال حاضر بخشی از دادهها و اطلاعات تکمیلی باید از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار گیرد تا امکان نهاییسازی نتایج فراهم شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: این اطلاعات شامل مواردی مانند معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم، وضعیت همزادها، وضعیت سهمیه، نتایج هدایت تحصیلی دانشآموزان و ... است.
وی تاکید کرد: متقاضیان و خانوادههای آنها اخبار و اطلاعات آزمون مذکور را صرفا از مبادی رسمی و مطمئن همچون درگاه اطلاع رسانی سازمان، رسانه ملی و خبرگزاریها دنبال کنند.
آزمونهای ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۹ خرداد با شرکت ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی برگزار شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی پس از دریافت اطلاعات تکمیلی از وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه قرائت پاسخنامههای آزمونهای ورودی پایۀ هفتم مدارس(سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ به پایان رسیده است، گفت: نتایج این آزمون حدود یک هفته پس از دریافت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز از وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.
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