رشیدی: مدیریت مصرف، مؤثرترین راهکار مقابله با ناترازی انرژی است

محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری عمومی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستیم، چرا که مدیریت صحیح مصرف می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ناترازی انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.

وی با اشاره به همراهی مردم در ماه‌های گذشته، افزود: خوشبختانه شهروندان در سراسر کشور همکاری قابل قبولی در زمینه کاهش مصرف برق و انرژی داشته‌اند و همین موضوع موجب شده فشار وارد بر شبکه برق تا حد زیادی کنترل شود. این همکاری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و نشان می‌دهد فرهنگ مصرف بهینه در حال گسترش است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه اقدامات متعددی برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در حال انجام است، اما مدیریت مصرف همچنان یکی از مهم‌ترین و سریع‌ترین راهکارها برای مقابله با ناترازی انرژی محسوب می‌شود. هر میزان که مصرف بهینه‌تر باشد، امکان تأمین برق پایدار برای همه مشترکان نیز افزایش خواهد یافت.

رشیدی با بیان اینکه روزهای پیش‌رو همچنان از نظر مصرف انرژی اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: لازم است مردم همچنان روند صرفه‌جویی را ادامه دهند و از استفاده غیرضروری از وسایل برقی، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، خودداری کنند. عبور موفق از این دوره نیازمند مشارکت همگانی است و هر میزان کاهش مصرف می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه برق کمک کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور گفت: با همکاری مردم و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، شرایط نسبت به گذشته قابل کنترل‌تر شده است. استمرار این روند می‌تواند از بروز خاموشی‌های گسترده جلوگیری کرده و امکان خدمات‌رسانی مطلوب‌تر را فراهم کند.

رشیدی همچنین از تلاش‌های مجموعه وزارت نیرو و کارکنان صنعت برق قدردانی کرد و گفت: متخصصان و کارکنان صنعت برق به صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان تلاش می‌کنند. اقدامات انجام شده در حوزه تعمیر، نگهداری و مدیریت شبکه نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از ناترازی انرژی داشته است.

وی افزود: علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی تجهیزات و اصلاح الگوی مصرف از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش ناترازی انرژی کمک کند، اما در شرایط فعلی، همراهی مردم همچنان مهم‌ترین عامل عبور از روزهای اوج مصرف محسوب می‌شود.

رشیدی از مردم خواست با تداوم همکاری و رعایت اصول مصرف بهینه، صنعت برق کشور را در مدیریت ناترازی انرژی همراهی کنند و گفت: مشارکت عمومی، استفاده صحیح از انرژی و توجه به توصیه‌های مدیریت مصرف، بهترین راهکار برای عبور از شرایط فعلی و تضمین پایداری شبکه برق کشور است. استمرار این همکاری علاوه بر کاهش فشار بر زیرساخت‌های انرژی، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در تأمین برق فراهم خواهد کرد.