صداقت: مقاومت ملت ایران برخاسته از فرهنگ عاشورایی است

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تبیین ویژگی‌های برجسته مردم ایران و ریشه‌های مقاومت آنان پرداخت و اظهار داشت: ایستادگی مردم ایران در برابر سختی‌ها، موضوعی است که جهان را به حیرت واداشته است.

ریشه‌های تاریخی مقاومت ایرانیان

وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده پیرامون پایداری مردم ایران، تصریح کرد: مردم غیور و مقاوم ایران اسلامی، به‌ویژه کسانی که دلداده اهل‌بیت (ع)، عصمت و طهارت هستند، در مواجهه با هرگونه سختی، مقاومت و قدرت بیشتری از خود نشان می‌دهند که با نگاهی به تاریخ، می‌توان دریافت که این ایستادگی، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ عاشورایی مردم دارد.

حجت‌الاسلام صداقت خاطرنشان کرد: اگر دشمنان ما مردم ایران را به‌درستی می‌شناختند، هرگز در ماه محرم آنان را تهدید نمی‌کردند؛ چرا که در این ایام، مردم با داغی سوزان از مجالس عزای امام حسین (ع) استفاده می‌کنند؛ نوری که خداوند در دل‌های آنان قرار داد، این داغ ۱۴۰۰ ساله، هرگز سرد نخواهد شد و مردم همواره بر پای این مجالس ثابت‌قدم هستند.

مکتب اهل‌بیت (ع) و الگوی پایداری خانواده‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با تبیین نتایج پایبندی به این مجالس گفت: نتیجه این پیوند، بزرگ شدن در مکتب بزرگی است که دین را با خون قوام می‌بخشد؛ همان‌گونه که امام حسین (ع) با شعار «هیهات من الذلة» و با انتخاب میان عزت و ذلت، ایستادگی کرد و این مقاومت تنها به امام محدود نشد، بلکه خانواده ایشان نیز در مسیر پایداری گام برداشتند.

وی با اشاره به ایام شهادت حضرت رقیه (س) افزود: مردم ما بر پایه این مکتب بزرگ شده و با گریه و سوگ عمیق، معرفت را آموخته‌اند. الگوی خانواده امام حسین (ع) نشان می‌دهد که آنان در دوران اسارت، با وجود تحمل گرسنگی، تشنگی و تمام سختی‌های اسارت، حاضر نشدند برای رسیدن به آرامش ظاهری، عزت خود را از دست بدهند و با همین مقاومت، نظام یزید را متزلزل کردند.

مقاومت مهار ناشدنی و وعده فتح عظیم

حجت‌الاسلام صداقت در ادامه با تأکید بر بدیهی بودن این مقاومت افزود: این ایستادگی ناشی از فرهنگ عاشورایی است و نیازی به دلیل و توجیه ندارد. اگر دشمنان این واقعیت را درک کنند، قطعاً با مردم ما به گونه‌ای متفاوت برخورد خواهند کرد.

وی افزود: زیرا کسی که فرهنگ مقاومت را از امام حسین (ع) آموخته، تا آخرین قطره خون و آخرین لحظه عمر، مقاومت را امری مقدس می‌داند و چیزی برای از دست دادن ندارد، چه کشته شود و چه بکشد پیروز است، این مسیر یک بازی برد-برد است و دیگر مهارناشدنی خواهد بود.

وی با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب و استناد به آیات قرآن کریم، خاطرنشان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است که اگر استقامت ورزید، ملائکه بر مومنان نازل شده و امدادهای غیبی و فتح عظیم شامل حال آنان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: در این مکتب، ما هرگز شکست نمی‌خوریم؛ چه بکشیم و چه کشته شویم، پیروز هستیم. این فرهنگ قابل مهار نیست و به دلیل همین مقاومت و بر اساس شأن الهی، خداوند پیروزی را نصیب آنانی می‌گرداند که مقاومت دارند.