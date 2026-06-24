ماندگاری عاشورا مرهون عقلانیت و جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی صبح چهارشنبه در مراسمدسوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا اظهار کرد: رمز ماندگاری قیام سیدالشهدا (ع) را باید در عقلانیت حاکم بر این نهضت، استمرار پیام‌رسانی اهل‌بیت (ع) و تبدیل شدن مجالس حسینی به کانون‌های بصیرت‌افزایی و جهاد تبیین جستجو کرد.

وی با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در هویت‌بخشی به جامعه اسلامی افزود: فرهنگ عاشورا و خون پاک شهدا، مایه عزت و اقتدار ملت ایران است و کارکنان نیروی انتظامی نیز به عنوان مجاهدان عرصه امنیت، ادامه‌دهندگان این مسیر نورانی هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در فلسفه قیام عاشورا تصریح کرد: نهضت امام حسین (ع) صرفاً یک حرکت عاطفی یا سیاسی نبود، بلکه قیامی الهی و مبتنی بر تکلیف شرعی برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه اسلامی به شمار می‌رفت.

وی ادامه داد: این فریضه الهی تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه روح حاکم بر نهضت عاشورا محسوب می‌شود و اگر این اصل در جامعه اسلامی فراموش شود، اساس دین در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. زنده ماندن این پیام در مجالس عزاداری، یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری فرهنگ عاشوراست.

حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رهبری در نهضت عاشورا پرداخت و گفت: رهبری امام حسین (ع) فراتر از مدیریت سیاسی و نظامی بود. آن حضرت با تکیه بر اخلاص، بصیرت و استقامت، نهضتی را بنیان گذاشت که به الگویی ماندگار برای تمامی آزادی‌خواهان جهان تبدیل شد.

وی افزود: یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این رهبری، مدیریت بحران در شرایط سخت محاصره و نابرابری بود؛ به گونه‌ای که امام حسین (ع) با اتکا به ایمان، امید و خردورزی، یاران خود را تا آخرین لحظه در مسیر حق و پایداری حفظ کرد.

پیوند آموزه های عاشورا با گفتمان مقاومت

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران همچنین با اشاره به پیوند آموزه‌های عاشورا با گفتمان مقاومت در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: مقابله با استکبار جهانی و دفاع از عزت و استقلال ملت‌ها، ریشه در مکتب عاشورا دارد و نهضت حسینی مرز حق و باطل را برای همیشه روشن کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از شعار «هیهات منا الذله» در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و این روحیه مقاومت، جلوه‌ای از تداوم فرهنگ عاشورایی در عصر حاضر است.

حسینی مازندرانی در پایان تأکید کرد: ملت ایران هرگز سلطه‌پذیر نخواهد بود و با تکیه بر فرهنگ عاشورا، آرمان‌های شهدا و هدایت‌های ولایت فقیه، مسیر عزت، استقلال و مقاومت را ادامه خواهد داد.