هادی چوپان: افتخار واقعی، ماندن کنار مردم و سربلندی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی چوپان ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از سردیس و نام‌گذاری بخشی از بلوار طلاییه شیراز به نام خود، وطن‌دوستی را فراتر از یک شعار دانست و بر ضرورت ایستادگی، تحمل دشواری‌ها و وفاداری به ایران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هویت ملی باید بر هر منفعت شخصی و مادی مقدم باشد، اظهار کرد: هر ایرانی اصیل باید خود را پاسدار مرزهای فرهنگی و معنوی کشور بداند و این مسئولیت را در عرصه‌های مختلف زندگی، از میدان ورزش تا فعالیت‌های اجتماعی، به نمایش بگذارد.

چوپان با اشاره به مسیر دشوار رسیدن به قله‌های قهرمانی افزود: مردم معمولاً نتیجه و مدال را می‌بینند، اما پشت هر موفقیت بزرگ، سال‌ها تلاش، تمرین، انضباط، تحمل سختی، کنترل شرایط زندگی و عبور از دشواری‌هایی قرار دارد که کمتر دیده می‌شود.

قهرمان جهان پرورش‌اندام تصریح کرد: این رنج‌ها زمانی ارزش پیدا می‌کند که نتیجه آن شادی مردم و سربلندی نام ایران باشد و یک ورزشکار بتواند با عملکرد خود، پرچم کشورش را در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

چوپان با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران، گفت: متولد شدن در این سرزمین تنها یک تعلق جغرافیایی نیست، بلکه پیوند با تاریخی عمیق و فرهنگی ریشه‌دار است؛ از همین رو عشق به خاک و پرچم باید در عمل و انتخاب‌های انسان نمود پیدا کند.

وی ادامه داد: وطن‌دوستی تنها یک شعار نیست، بلکه مسئولیتی است که باید در بزنگاه‌های مختلف زندگی خود را نشان دهد و هر فرد باید نسبت به هویت و سرزمین خود احساس مسئولیت داشته باشد.

این ورزشکار پرافتخار با بیان اینکه در تمام سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود تلاش کرده ارتباطش را با ایران و مردم حفظ کند، خاطرنشان کرد: قهرمانی تنها به مدال و عنوان محدود نمی‌شود، بلکه زمانی ارزشمند است که یک ورزشکار بتواند در کنار مردم خود بایستد و نامش با مردم‌دوستی، صداقت و میهن‌پرستی گره بخورد.

چوپان با تأکید بر اینکه ترجیح داده در فراز و فرودهای کشور در کنار مردم بماند، گفت: معنای واقعی افتخار زمانی شکل می‌گیرد که انسان بتواند شادی و امید را به جامعه خود هدیه کند.

وی آرزوی شخصی خود را برجا گذاشتن نامی نیک برای ایران عنوان کرد و افزود: اگر قرار باشد چیزی از من در یادها بماند، دوست دارم با نام ایران، مردم ایران و غیرت ایرانی پیوند داشته باشد.

قهرمان شیرازی پرورش‌اندام جهان در پایان خود را «سرباز کوچک ملت» خواند و از نسل جوان خواست با حفظ اصالت، یکرنگی و دوری از تفرقه، مسیر خودباوری، تلاش و خدمت به وطن را دنبال کنند.