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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

شورای فرهنگ عمومی باید بر حل ریشه‌ای مسائل فرهنگی متمرکز شود

شورای فرهنگ عمومی باید بر حل ریشه‌ای مسائل فرهنگی متمرکز شود

گلپایگان-فرماندار گلپایگان گفت:شورای فرهنگ عمومی باید با تکیه بر پژوهش، آسیب‌شناسی و تصمیم‌سازی تخصصی، ریشه‌های فرهنگی مسائل را شناسایی کرده وبرای اصلاح فرهنگ عمومی راهکارهای عملی ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رضایی بعد از ظهر چهارشنبه با اشاره به جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر ضرورت تفکیک موضوعات فرهنگی از سایر حوزه‌ها، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی با هدف بررسی ریشه‌ای مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای کارشناسی، پژوهشی و تصمیم‌سازی برای اصلاح یا تقویت فرهنگ عمومی تشکیل شده و نباید موضوعات مختلف بدون تفکیک در این شورا مطرح شوند.

وی افزود: فلسفه تشکیل شورای فرهنگ عمومی، شناسایی آسیب‌ها و بدعت‌های فرهنگی، انجام مطالعات و تحقیقات لازم و سپس اتخاذ تصمیمات مؤثر برای اصلاح رفتارهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی است.

رضایی با بیان اینکه بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارای پیوست فرهنگی هستند، تصریح کرد: اگر در بررسی یک موضوع مشخص شود که ریشه یا بخشی از آن به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد، لازم است شورای فرهنگ عمومی از همان زاویه فرهنگی به موضوع ورود کند و برای فرهنگ‌سازی و اصلاح رویه‌های نادرست برنامه‌ریزی داشته باشد.

رضایی ادامه داد: موضوعاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و برخی رسوم و آیین‌های اجتماعی، هرچند در ظاهر مسائل اجتماعی هستند، اما بخشی از موانع و چالش‌های آن‌ها ناشی از فرهنگ‌ها و رسوم نادرست است که باید با پژوهش، بررسی کارشناسی و فرهنگ‌سازی اصلاح شوند.

وی تأکید کرد: تصمیمات شورای فرهنگ عمومی باید بر پایه پژوهش، بررسی‌های تخصصی و شناخت دقیق مسائل فرهنگی باشد تا بتواند در ارتقای فرهنگ عمومی و اصلاح رفتارهای اجتماعی اثرگذار واقع شود.

وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن جلسات شورای فرهنگ عمومی، اظهار کرد: در بررسی هر موضوع باید مشخص باشد که شهرستان در چه وضعیتی قرار دارد، با چه چالش فرهنگی مواجه است، هدف نهایی چیست و برای رسیدن به آن چه برنامه‌ای باید دنبال شود.

به گفته وی: صرف نام‌گذاری موضوعات یا برگزاری جلسات، مشکلی را حل نمی‌کند و لازم است هر دستور جلسه بر پایه آسیب‌شناسی، پژوهش و برنامه‌ریزی دقیق تدوین شود تا خروجی آن به تصمیمات مؤثر و کاربردی منجر شود.

فرماندار گلپایگان با بیان اینکه عوامل مختلفی در بروز مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش دارند، تصریح کرد: در بررسی هر موضوع باید سهم هر یک از عوامل به‌صورت کارشناسی مشخص شود تا بتوان برای رفع ریشه‌های فرهنگی آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد.

کد مطلب 6896279

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