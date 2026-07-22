به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رضایی بعد از ظهر چهارشنبه با اشاره به جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر ضرورت تفکیک موضوعات فرهنگی از سایر حوزه‌ها، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی با هدف بررسی ریشه‌ای مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای کارشناسی، پژوهشی و تصمیم‌سازی برای اصلاح یا تقویت فرهنگ عمومی تشکیل شده و نباید موضوعات مختلف بدون تفکیک در این شورا مطرح شوند.

وی افزود: فلسفه تشکیل شورای فرهنگ عمومی، شناسایی آسیب‌ها و بدعت‌های فرهنگی، انجام مطالعات و تحقیقات لازم و سپس اتخاذ تصمیمات مؤثر برای اصلاح رفتارهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی است.

رضایی با بیان اینکه بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارای پیوست فرهنگی هستند، تصریح کرد: اگر در بررسی یک موضوع مشخص شود که ریشه یا بخشی از آن به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد، لازم است شورای فرهنگ عمومی از همان زاویه فرهنگی به موضوع ورود کند و برای فرهنگ‌سازی و اصلاح رویه‌های نادرست برنامه‌ریزی داشته باشد.

رضایی ادامه داد: موضوعاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و برخی رسوم و آیین‌های اجتماعی، هرچند در ظاهر مسائل اجتماعی هستند، اما بخشی از موانع و چالش‌های آن‌ها ناشی از فرهنگ‌ها و رسوم نادرست است که باید با پژوهش، بررسی کارشناسی و فرهنگ‌سازی اصلاح شوند.

وی تأکید کرد: تصمیمات شورای فرهنگ عمومی باید بر پایه پژوهش، بررسی‌های تخصصی و شناخت دقیق مسائل فرهنگی باشد تا بتواند در ارتقای فرهنگ عمومی و اصلاح رفتارهای اجتماعی اثرگذار واقع شود.

وی با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن جلسات شورای فرهنگ عمومی، اظهار کرد: در بررسی هر موضوع باید مشخص باشد که شهرستان در چه وضعیتی قرار دارد، با چه چالش فرهنگی مواجه است، هدف نهایی چیست و برای رسیدن به آن چه برنامه‌ای باید دنبال شود.

به گفته وی: صرف نام‌گذاری موضوعات یا برگزاری جلسات، مشکلی را حل نمی‌کند و لازم است هر دستور جلسه بر پایه آسیب‌شناسی، پژوهش و برنامه‌ریزی دقیق تدوین شود تا خروجی آن به تصمیمات مؤثر و کاربردی منجر شود.

فرماندار گلپایگان با بیان اینکه عوامل مختلفی در بروز مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش دارند، تصریح کرد: در بررسی هر موضوع باید سهم هر یک از عوامل به‌صورت کارشناسی مشخص شود تا بتوان برای رفع ریشه‌های فرهنگی آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داد.