کانون پرورش فکری در بخش امام حسن فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری این بخش که با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و جمعی از مدیران شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: استقرار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از مطالبات مهم مردم بخش بود که با همکاری مسئولان استان محقق شد.

وی افزود: راه‌اندازی این مرکز گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی بندر امام حسن است و زمینه اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آموزشی برای کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کند.

بخشدار امام حسن با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های این مجموعه تصریح کرد: بخشداری و سایر دستگاه‌های اجرایی از کانون پرورش فکری برای ارائه خدمات مطلوب به نسل آینده حمایت خواهند کرد.

سمیه رسولی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز در این نشست با قدردانی از همکاری بخشداری و مسئولان بخش گفت: راه‌اندازی این مرکز زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و آموزشی در منطقه خواهد بود و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، خدمات شایسته‌ای به کودکان و نوجوانان بندر امام حسن ارائه شود.

در پایان این نشست، مسئولان با حضور در کتابخانه شهید مطهری بندر امام حسن، بر اساس مصوبه جلسه محل استقرار موقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تعیین کردند تا فعالیت رسمی این مرکز آغاز شود.

همزمان با افتتاح این مرکز، نخستین برنامه آموزشی کانون با برگزاری کلاس «بیگک‌سازی» برای کودکان و نوجوانان برگزار شد.

با استقرار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بندر امام حسن، این مجموعه به عنوان پنجمین اداره مستقر در بخش امام حسن فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و گام مهمی در توسعه خدمات فرهنگی و آموزشی این بخش برداشته شد.