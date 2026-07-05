به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی استقرار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش امام حسن به ریاست بخشدار امام حسن و با هدف توسعه خدمات فرهنگی و آموزشی کودکان و نوجوانان.با حضور مسئولان مرتبط در محل بخشداری برگزار شد.

بخشدار امام حسن عصر یکشنبه در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، استقرار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را اقدامی مؤثر در ارتقای سطح فرهنگی منطقه دانست.

محمود رضایی افزود: این اقدام در راستای سیاست توسعه فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف استان، با پیگیری‌های انجام شده، هماهنگی با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و دستور فرماندار شهرستان دیلم در دستور کار قرار گرفته است.

بخشدار امام حسن با اشاره به ضرورت استقرار دستگاه‌های اجرایی در این بخش اظهار کرد: با راه‌اندازی این مجموعه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان پنجمین اداره مستقر در بخش امام حسن طی یک سال گذشته فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

در ادامه، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دیلم نیز ضمن معرفی ظرفیت‌ها و برنامه‌های کانون، بر نقش این مجموعه در شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان، ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت مهارت‌های هنری، ادبی و خلاقانه و غنی‌سازی اوقات فراغت آنان تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد تا پیش از احداث ساختمان اداری و استقرار رسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بندر امام حسن، از هفته آینده کلاس‌ها و برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی کانون با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تقویت خلاقیت و غنی‌سازی اوقات فراغت آنان در محل کتابخانه شهید مطهری بندر امام حسن برگزار شود.