به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح سه شنبه در نشست با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، با اشاره به نقش مؤثر کانون پرورش فکری در ارتقای سطح فرهنگی و پرورش استعدادهای نسل آینده، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان از مهمترین نیازهای شهرستان است و باید زمینه بهرهمندی عادلانه همه مناطق از این خدمات فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بخش امام حسن افزود: راهاندازی مرکز کانون پرورش فکری در این بخش، یکی از مطالبات مهم خانوادهها و مردم منطقه است و مجموعه فرمانداری آمادگی دارد در چارچوب ظرفیتهای موجود، برای تحقق این مهم همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.
فرماندار شهرستان دیلم همچنین بر تقویت برنامههای فرهنگی، آموزشی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان، اجرای فعالیتهای کتابمحور، برگزاری کارگاههای خلاقیت، قصهگویی، مهارتآموزی و توسعه کتابخانههای کودک و نوجوان در مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد.
کاظمی گفت: سرمایهگذاری در حوزه کودک و نوجوان، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و گسترش فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و شکوفایی استعدادهای نسل جوان دارد.
در این نشست، راهکارهای توسعه همکاری میان فرمانداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، بررسی ظرفیتهای شهرستان برای اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، و فراهمسازی مقدمات راهاندازی مرکز کانون در بخش امام حسن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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