به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه عملیات آمادهسازی مرکز ثارالله مستقر در مرز بینالمللی خسروی با هدف ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی به پایان رسید.
در این راستا، تیمهای فنی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجموعهای از اقدامات تخصصی را برای آمادهسازی این مرکز درمانی انجام دادند تا خدمات مورد نیاز زائران در ایام اربعین بدون وقفه ارائه شود.
بر اساس این گزارش، تست و راهاندازی دستگاههای مانیتورینگ، نصب کپسولهای اکسیژن، آزمایش و آمادهسازی دستگاههای دفیبریلاتور و نوار قلب از مهمترین اقدامات انجامشده در این مرکز بوده است.
همچنین عملیات فنی شامل تعمیر شیرآلات، تعویض کنترل فاز کولر گازی، تعمیر قفل درب ورودی، تعمیر اگزوز فن و راهاندازی فن سرویسهای بهداشتی نیز با موفقیت انجام شد.
در بخش خدمات عمومی نیز نظافت کامل اورژانس بانوان و آقایان و آمادهسازی فضاهای درمانی و پشتیبانی برای پذیرش زائران در دستور کار قرار گرفت.
این اقدامات در راستای ارتقای سطح آمادگی مرکز ثارالله برای ارائه خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی به زائران اربعین حسینی انجام شده و بخشی از برنامههای اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای خدمترسانی مطلوب در مرز خسروی به شمار میرود.
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