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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

حکم اعدام متهم دی‌ماه ۱۴۰۴ کرج اجرا شد

حکم اعدام متهم دی‌ماه ۱۴۰۴ کرج اجرا شد

البرز _ حکم اعدام مهدی خانکی از عناصر فعال گروهک تروریستی در پرونده اقدامات دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام یکی از عناصر فعال یک گروهک تروریستی که در پرونده اقدامات خرابکارانه دی‌ماه ۱۴۰۴ محکوم شده بود، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: مهدی خانکی از عناصر عملیاتی یک گروهک تروریستی بود که در جریان اقدامات اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس اعلام قوه قضائیه، در بازرسی از مخفیگاه این فرد، مقادیری سلاح جنگی، مهمات، نارنجک، مواد منفجره، تجهیزات ساخت بمب و سایر ادوات مورد استفاده در عملیات خرابکارانه کشف و ضبط شد.

در این گزارش آمده است، متهم پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضایی، به اتهام عضویت و همکاری مؤثر با یک گروهک تروریستی، مشارکت در اقدامات خرابکارانه و نگهداری سلاح و مواد منفجره به اعدام محکوم شد.

حکم صادره پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، اجرا شد.

کد مطلب 6896339

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