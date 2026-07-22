به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام یکی از عناصر فعال یک گروهک تروریستی که در پرونده اقدامات خرابکارانه دی‌ماه ۱۴۰۴ محکوم شده بود، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: مهدی خانکی از عناصر عملیاتی یک گروهک تروریستی بود که در جریان اقدامات اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس اعلام قوه قضائیه، در بازرسی از مخفیگاه این فرد، مقادیری سلاح جنگی، مهمات، نارنجک، مواد منفجره، تجهیزات ساخت بمب و سایر ادوات مورد استفاده در عملیات خرابکارانه کشف و ضبط شد.

در این گزارش آمده است، متهم پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی قضایی، به اتهام عضویت و همکاری مؤثر با یک گروهک تروریستی، مشارکت در اقدامات خرابکارانه و نگهداری سلاح و مواد منفجره به اعدام محکوم شد.

حکم صادره پس از تأیید در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، اجرا شد.