نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخبار و تصاویر منتشرشده در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر وقوع انفجار یا آتش‌سوزی در جزیره خارگ صحت ندارد و چنین ادعاهایی قویاً تکذیب می‌شود.

وی افزود: آتشی که در برخی تصاویر ماهواره‌ای مشاهده می‌شود، مربوط به عملیات فلرینگ (سوزاندن گازهای مازاد) در تأسیسات نفتی است که فرآیندی کاملاً معمول، کنترل‌شده و بخشی از عملیات جاری صنایع نفت و گاز به شمار می‌رود.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه حادثه امنیتی یا آتش‌سوزی در جزیره رخ نداده است، تصریح کرد: تمامی تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی جزیره در وضعیت عادی قرار دارند و فعالیت‌ها بدون هیچ‌گونه اختلال در حال انجام است.

حسین‌پور از شهروندان و فعالان رسانه‌ای خواست اخبار مربوط به جزیره خارگ را صرفاً از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، خودداری کنند.