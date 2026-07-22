نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخبار و تصاویر منتشرشده در برخی کانالها و شبکههای اجتماعی مبنی بر وقوع انفجار یا آتشسوزی در جزیره خارگ صحت ندارد و چنین ادعاهایی قویاً تکذیب میشود.
وی افزود: آتشی که در برخی تصاویر ماهوارهای مشاهده میشود، مربوط به عملیات فلرینگ (سوزاندن گازهای مازاد) در تأسیسات نفتی است که فرآیندی کاملاً معمول، کنترلشده و بخشی از عملیات جاری صنایع نفت و گاز به شمار میرود.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر اینکه هیچگونه حادثه امنیتی یا آتشسوزی در جزیره رخ نداده است، تصریح کرد: تمامی تأسیسات و زیرساختهای حیاتی جزیره در وضعیت عادی قرار دارند و فعالیتها بدون هیچگونه اختلال در حال انجام است.
حسینپور از شهروندان و فعالان رسانهای خواست اخبار مربوط به جزیره خارگ را صرفاً از منابع رسمی و رسانههای معتبر دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده که موجب تشویش اذهان عمومی میشود، خودداری کنند.
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