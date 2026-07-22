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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

آرین سلیمی بار دیگر طلایی شد

آرین سلیمی بار دیگر طلایی شد

کرمانشاه- ملی‌پوش پرافتخار تکواندو ایران و نماینده شایسته کرمانشاه با پیروزی برابر حریف کره‌ای، عنوان قهرمانی رقابت‌های آزاد کره جنوبی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرین سلیمی، تکواندوکار نامدار کرمانشاهی و دارنده مدال طلای المپیک، بار دیگر با درخشش در یک میدان بین‌المللی به مدال طلا دست یافت.

سلیمی در وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی آزاد کره جنوبی، پس از صعود به دیدار نهایی، مقابل نماینده کشور میزبان قرار گرفت و با برتری برابر این حریف، بر سکوی نخست ایستاد.

ملی‌پوش کرمانشاهی تکواندو ایران با این پیروزی، یک مدال طلای دیگر به کارنامه پرافتخار خود افزود و جایگاه خود را به عنوان یکی از چهره‌های مطرح تکواندوی جهان تثبیت کرد.

آرین سلیمی پیش از این نیز موفقیت‌های متعددی را در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی کسب کرده و از امیدهای اصلی تکواندوی ایران در میادین پیش‌رو به شمار می‌رود.

کد مطلب 6896434

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