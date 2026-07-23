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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷

اجتماع باشکوه مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری

اجتماع باشکوه مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری

ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی حمایت خود را از انقلاب و رهبری اعلام کردند.

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کد مطلب 6897188

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