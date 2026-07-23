https://mehrnews.com/x3cDDX ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6897188 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ اجتماع باشکوه مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی حمایت خود را از انقلاب و رهبری اعلام کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6897188 کپی شد مطالب مرتبط روایت ۱۴۵ شب ایستادگی؛ تکرار پیمان سرخ دیار آفتاب با ولایت همبستگی مردم بیجار در حمایت از انقلاب اسلامی صد و چهل و پنجمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و پنجمین شب برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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