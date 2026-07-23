ملایی: دشمن با ایجاد تفرقه، به دنبال تضعیف ملت ایران است

مهدی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: رهبر شهید پیش از شهادت خود تأکید کردند که ملت ایران با وجود پیشینه تمدنی درخشان، هرگز در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد و با سران این کشور بیعت نمی‌کند؛ همان‌گونه که امام حسین (ع) نیز در برابر درخواست بیعت با یزید فرمودند که «مثل من با مثل یزید بیعت نمی‌کند.»

وی افزود: این سخن، نماد تقابل همیشگی حق و باطل است؛ تقابلی که از آغاز تاریخ بشر وجود داشته و تا قیامت ادامه خواهد داشت. در طول تاریخ همواره دو جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند و هر انسانی باید جایگاه خود را در یکی از این دو صف مشخص کند.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان خاطرنشان کرد: نهضت عاشورا پس از گذشت بیش از هزار و ۴۰۰ سال همچنان سفینه نجات انسان‌ها است و به همه می‌آموزد که باید در جبهه حق ایستاد و در برابر باطل مقاومت کرد. همان‌گونه که امام حسین (ع) با ۷۲ یار خود در برابر لشکری عظیم ایستاد و از حق دفاع کرد.

ملایی تصریح کرد: در همه جنگ‌ها قواعد و مقرراتی وجود دارد که امروز از آن با عنوان حقوق جنگ یاد می‌شود، اما در واقعه کربلا بسیاری از این اصول آشکارا نقض شد. جنگ در ماه حرام، بستن آب بر روی اهل‌بیت (ع)، به شهادت رساندن حضرت علی‌اصغر (ع)، آتش زدن خیمه‌ها، غارت اموال و مثله کردن پیکر شهدا از جمله اقداماتی بود که برخلاف همه قواعد انسانی و اسلامی انجام شد.

وی بیان کرد: پس از واقعه عاشورا نیز حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با شجاعت، پیام کربلا را به جهان منتقل کردند و اجازه ندادند این حادثه در کربلا باقی بماند. آنان با روشنگری، مردم را نسبت به ظلم‌ها و جنایت‌هایی که در حق اهل‌بیت (ع) انجام شده بود آگاه کردند و با وجود همه سختی‌ها از ولایت، عفت، غیرت و حقیقت دفاع کردند.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ادامه داد: امروز نیز همانند عاشورا، دشمنی از هزاران کیلومتر دورتر به دنبال تسلیم کردن ملت ایران است، اما ملت ایران همان‌گونه که رهبر شهید تأکید کردند، هرگز تسلیم نخواهد شد. این تقابل نیز ادامه همان نبرد تاریخی حق و باطل است.

ملایی گفت: قدرت‌های استکباری با وجود آنکه خود مدعی تدوین قوانین و مقررات بین‌المللی هستند، هرگاه منافعشان به خطر بیفتد همان قوانین را زیر پا می‌گذارند. حمله در زمان مذاکره، ترور فرماندهان و مسئولان یک کشور، هدف قرار دادن کودکان، حمله به منابع آب و استفاده از سلاح‌هایی که خسارت‌های گسترده انسانی بر جای می‌گذارد، نمونه‌هایی از نقض همان قوانینی است که خودشان وضع کرده‌اند.

وی ادامه داد: امروز وظیفه ملت ایران همان مسئولیتی است که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پس از عاشورا بر عهده داشتند؛ یعنی روشنگری، بیان حقیقت و افشای جنایت‌های دشمن در برابر افکار عمومی جهان.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان خاطرنشان کرد: نخستین وظیفه مردم در چنین شرایطی شجاعت و ایستادگی است. همان‌گونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با وجود همه مصیبت‌ها در برابر دشمن ایستادند، امروز نیز ملت ایران باید بدون ترس و دلهره مقاومت کند، زیرا ایستادگی زمینه پیروزی را فراهم می‌کند.

ملایی تصریح کرد: در شرایط جنگی باید نسل جوان و کودکان را نسبت به واقعیت‌ها آگاه کرد و آنان را از اضطراب و نگرانی دور نگه داشت؛ همان مسئولیتی که اهل‌بیت (ع) در جریان اسارت نسبت به کودکان بر عهده داشتند.

وی بیان کرد: حمایت از ولایت و حرکت در مسیر رهبری، از مهم‌ترین وظایف مردم است. قرآن کریم نیز بر پیروی از ولایت تأکید کرده و جامعه اسلامی را از پیشی گرفتن یا عقب ماندن از مسیر الهی برحذر داشته است.

رئیس شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ادامه داد: دشمن همواره تلاش می‌کند وحدت ملت ایران را از بین ببرد و با ایجاد اختلاف، زمینه تضعیف جامعه را فراهم کند. از این رو همه مردم باید از هر اقدامی که موجب تفرقه می‌شود پرهیز کرده و وحدت و همدلی را حفظ کنند.

ملایی یادآور شد: همان‌گونه که در دوران دفاع و بحران همه مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امروز نیز همه اقشار جامعه باید با همدلی، همکاری و کمک به یکدیگر، کشور را از این شرایط عبور دهند؛ چرا که این درس بزرگ مکتب امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا است.