https://mehrnews.com/x3cDDP ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6897181 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ تجمع مردم چرام در صد و چهل و چهارمین شب چرام- تجمع مردم چرام در صد و چهل و چهارمین شب تجمع برگزار شد. دریافت 119 MB کد مطلب 6897181 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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