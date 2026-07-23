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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸

تجمع مردم چرام در صد و چهل و چهارمین شب

تجمع مردم چرام در صد و چهل و چهارمین شب

چرام- تجمع مردم چرام در صد و چهل و چهارمین شب تجمع برگزار شد.

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کد مطلب 6897181

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