بیانیه ۸ کشور عربی و اسلامی در محکومیت تعرضات اسرائیل به مسجدالأقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، هشت کشور عربی و اسلامی با صدور بیانیه‌ای مشترک، تشدید تعرضات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و ادامه یورش شهرک‌نشینان و وزیران افراطی این رژیم به این مکان مقدس را به شدت محکوم کردند.

در این بیانیه، همچنین ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت تاریخی و جایگاه حقوقی قدس شرقی محکوم و بر غیرقانونی بودن این اقدامات تأکید شد.

این کشورها تصریح کردند که رژیم صهیونیستی هیچ‌گونه حاکمیتی بر شهر قدس و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی آن ندارد و تمامی محوطه حرم قدسی، مکان عبادت اختصاصی مسلمانان است.

در ادامه این بیانیه آمده است که اداره اوقاف قدس، وابسته به وزارت اوقاف و امور اسلامی اردن، تنها مرجع مسئول مدیریت مسجدالاقصی است.

هشت کشور عربی و اسلامی همچنین از رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم شغالگر خواستند محدودیت‌های اعمال‌شده برای دسترسی فلسطینیان به بخش قدیمی شهر قدس را لغو کند.

این کشورها از جامعه جهانی نیز خواستند موضعی قاطع برای وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف تجاوزات و نقض حقوق اماکن مقدس اتخاذ کند.