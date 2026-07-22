شکارچی ۵ قطعه کبک در ثلاث باباجانی ۵۰۰ میلیون ریال جریمه شد

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده شکار غیرمجاز پنج قطعه کبک در این شهرستان پس از طی مراحل قانونی در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و رأی صادره در این پرونده به صورت قطعی تأیید شد.



وی افزود: بر اساس رأی نهایی دادگاه، شکارچی متخلف به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است که ۲۵۰ میلیون ریال از این مبلغ به صورت تعلیقی در نظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف طی مدت یک سال، فرد متخلف ملزم به پرداخت آن خواهد بود.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی ادامه داد: این پرونده پس از کشف تخلف و تشکیل پرونده توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست به مراجع قضایی ارجاع شد و در نهایت با بررسی‌های انجام شده، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را تأیید و قطعی کرد.



شیرمحمدپور با تأکید بر برخورد قانونی و بدون اغماض با متخلفان حوزه شکار و صید غیرمجاز، گفت: حفاظت از گونه‌های جانوری و سرمایه‌های طبیعی نیازمند مشارکت و همکاری مردم است و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.



وی خاطرنشان کرد: همکاری مردم در گزارش تخلفات و صیانت از حیات وحش نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از آسیب به گونه‌های ارزشمند منطقه دارد.