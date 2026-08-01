خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در میان اجتماعات مردمی «شب‌های اقتدار» در شهرستان میامی، حضور منظم و پررنگ بانوان، جلوه‌ای متفاوت به این گردهمایی‌ها بخشیده است؛ بانوانی که با تشکیل «اجتماع زینبی» تلاش دارند در کنار حضور در آیین‌های مذهبی و انقلابی، رسالت تبیین، روشنگری و فعالیت‌های فرهنگی را نیز دنبال کنند.

این حرکت مردمی که از هفته‌های نخست برگزاری شب‌های اقتدار شکل گرفت، امروز به یکی از بخش‌های ثابت این اجتماعات تبدیل شده است.

بانوان میامی هر شب در میدان امام رضا(ع) گرد هم می‌آیند و در کنار دیگر اقشار مردم، با اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تربیتی، بر نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید می‌کنند.

برگزاری سرود و همخوانی دختران بسیجی، اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، فعالیت‌های فرهنگی، مشاوره، تبیین و روایت‌گری از جمله برنامه‌هایی است که در حاشیه این اجتماع برگزار می‌شود؛ برنامه‌هایی که سبب شده استقبال مردم از این حرکت فرهنگی، شب به شب افزایش یابد.

افزایش شمار بانوان شرکت‌کننده، حضور گسترده دختران نوجوان و مشارکت داوطلبانه اقشار مختلف، از ویژگی‌های این اجتماع است؛ موضوعی که به گفته برگزارکنندگان، نشان می‌دهد این حرکت از یک برنامه مناسبتی فراتر رفته و به یک جریان فرهنگی در شهرستان میامی تبدیل شده است.

تبیین، رسالت بانوان زینبی

فاطمه صائمی، از بانوان حاضر در این اجتماع، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، فلسفه شکل‌گیری این حرکت را الگوبرداری از سیره حضرت زینب(س) عنوان کرد و گفت: تلاش ما ادامه دادن راه حضرت زینب(س) در عرصه تبیین و روشنگری است؛ همان رسالتی که پس از واقعه عاشورا موجب ماندگاری پیام کربلا شد.

وی افزود: هدف ما این است که روایت حوادث و مظلومیت‌ها فراموش نشود و نسل‌های آینده نیز با حقیقت آنچه رخ داده آشنا باشند.

صائمی با اشاره به استقبال مردم از این برنامه‌ها اظهار کرد: هر شب بر تعداد بانوان حاضر افزوده می‌شود. اگرچه هماهنگی اولیه با بسیج بانوان انجام شد، اما امروز بسیاری از دختران و بانوان به صورت خودجوش به این حرکت پیوسته‌اند.

حضوری فراتر از یک اجتماع

سمیه صائمی، دیگر بانوی حاضر در این مراسم، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش بانوان در عرصه فرهنگی گفت: اجتماع بانوان زینبی تنها یک حضور نمادین نیست، بلکه فرصتی برای فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و تبیینی به شمار می‌رود.

وی افزود: بانوان تلاش می‌کنند در کنار پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، در حوزه‌هایی مانند ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، افزایش آگاهی اجتماعی و تبیین مسائل روز نیز نقش‌آفرینی کنند.

به گفته وی، استقبال مردم از این برنامه‌ها، انگیزه فعالان فرهنگی را برای ادامه این مسیر دوچندان کرده است.

از یک حرکت مردمی تا یک جریان فرهنگی

مریم احمدی، یکی دیگر از بانوان حاضر در این اجتماع، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، برگزاری یکی از راهپیمایی‌ها و اجتماعات بانوان در فروردین‌ماه را نقطه عطف این حرکت دانست و اظهار کرد: استقبال گسترده مردم از آن برنامه، موجب شد بانوان بیشتری به این جریان فرهنگی بپیوندند.

وی ادامه داد: بیش از چهار ماه است که بانوان میامی به صورت مستمر در این اجتماعات حضور دارند و تلاش می‌کنند سهم خود را در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان ایفا کنند.

احمدی حضور بانوان در کنار مردان در شب‌های اقتدار را نشانه همراهی زنان شهرستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی بانوان در صحنه‌های مختلف فرهنگی و انقلابی است.

نقش‌آفرینی بانوان در جنگ نرم

حسین کریمی، فعال فرهنگی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار فرهنگی این اجتماعات اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حضور بانوان در شب‌های اقتدار، تقویت جبهه فرهنگی و نقش‌آفرینی زنان در عرصه جنگ نرم است.

وی افزود: حضور پرشور دختران نوجوان و جوان در این برنامه‌ها نشان می‌دهد نسل جدید همچنان به ارزش‌های دینی و انقلابی علاقه‌مند است و همین موضوع اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

به گزارش مهر، اجتماع «شب‌های اقتدار» هر شب در میدان امام رضا(ع) شهرستان میامی برگزار می‌شود و «اجتماع بانوان زینبی» نیز از نخستین روزهای شکل‌گیری این مراسم، به یکی از بخش‌های ثابت و پرمخاطب آن تبدیل شده است؛ حضوری که با توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و تبیینی، هر شب مخاطبان بیشتری را به خود جذب می‌کند.