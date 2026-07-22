حضور ترامپ در مراسم بازگشت اجساد نظامیان به هلاکت رسیده آمریکایی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در مراسم تحویل اجساد نظامیان آمریکایی کشته‌ شده این کشور در اردن و عراق شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری راشا تودی، ترامپ با چهره‌ای اندوهگین در کنار پیت هگست‌ وزیر جنگ این کشور به اجساد نظامیان تروریست آمریکایی احترام گذاشت.

هم‌زمان با بازگشت اجساد ۴ نظامی آمریکایی به هلاکت رسیده در منطقه، مراسمی در پایگاه هوایی دوور برگزار شد.

کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید پیشتر با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس از حضور ترامپ در مراسم انتقال اجساد نظامیان به هلاکت رسیده آمریکای به این کشور خبر داده بود.

کارولین لویت در این خصوص خبر داده بود که ترامپ در مراسم انتقال نظامیان کشته‌ شده آمریکا به پایگاه هوایی دوور حضور خواهد یافت.

این در حالیست که خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر اذعان کرد که تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران به ۱۷ تن افزایش یافته است.

وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرده بود که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.