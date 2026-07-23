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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۴

تناقض گویی وزیر خارجه آمریکا: همچنان از مسیر دیپلماسی حمایت می‌کنیم

تناقض گویی وزیر خارجه آمریکا: همچنان از مسیر دیپلماسی حمایت می‌کنیم

وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن همچنان از راه‌حل دیپلماتیک و مذاکره حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در تازه ترین تحولات مربوط به موضوع ایران مدعی شد که واشنگتن همچنان از دیپلماسی و راه‌حل مذاکره حمایت می‌کند، اما به ادعای وی، ایران در شرایط کنونی برای این مسیر جدیت لازم را نشان نمی‌دهد.

وی بدون اشاره به فشارهایی که دولت ترامپ به دلیل به راه انداختن جنگ علیه ایران و افزایش قیمت سوخت در آمریکا با آن روبه روست، مدعی شد: ایران با مشکلات اقتصادی جدی از جمله تورم بالا و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبه روست.

وزیر امورخارجه آمریکا همچنین ادعا کرد که چین با آنچه ایران در تنگه هرمز انجام می‌دهد موافق نیست و مخالفت خود را با اعمال عوارض برای عبور از این آبراه اعلام کرده است.

روبیو در ادامه مدعی شد آمریکا از آزادی کشتیرانی دفاع می‌کند و مواضعی را که به ادعای وی برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرند، هدف قرار می‌دهد.

ادعای روبیو درحالی مطرح می شود که در روزهای گذشته، ارتش آمریکا چندین پل و ایستگاه قطار را هدف قرار داده بود که مراکزی غیر نظامی هستند.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد کشتی‌هایی که در حال عبور از تنگه هرمز هستند، از سوی ایران هدف حمله قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به توافق میان واشنگتن و تهران مدعی شد که این توافق بر پایه پایبندی طرفین به تعهدات شکل گرفته بود، اما ایران آن را نقض کرده و در نتیجه، دیگر اعتباری ندارد.

ادعای روبیو درحالی مطرح می شود که پس از یادداشت تفاهم اسلام آباد، آمریکا بارها با حمله به مناطقی از ایران، این توافقنامه را نقض کرده بود.

روبیو در پایان ادعا کرد که بر اساس توافق، ایران متعهد شده بود تنگه هرمز را برای کشتیرانی آزاد نگه دارد و حدود یک هفته و نیم پیش نیز بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کند، اما درست در همان روزی که قرار بود این بیانیه منتشر شود، ایران یک کشتی را هدف قرار داد.

کد مطلب 6896524

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    نظرات

    • اکبر فیجانی IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      هدف اسرائیل، آمریکا و متحدانش تخریب و تضعیف حداکثری ایران و سایر کشورهای منطقه حتی عربستان، امارات و ترکیه و تسلط بر آنها است. آنها با تفرقه افکنی و بحران سازی و ترکیبی از دخالت نظامی و سیاسی و فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی مرتب دولت ها را جابجا می کنند تا با وجود بحران و بی ثباتی و ناامنی، همیشه زمینه برای تحقق اهداف ضد بشریشان فراهم باشد.
    • IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      نمیشه واقعا یکی اینا رو خفه کنه.. خسته شدیم از یاوه گویی این ابلهان که دنیا رو با حماقتشون به زحمت انداختند.. چرا حذفشون نمیکنید.. زیرساخت خود اینها هستند که هرشب و روز یه تصمیم میکیرن .اون لیندسی رو هم خدا دست بکار شد واقعا چرا چرا دست نگه داشتید؟ ترور شخصیت های ما قانونیه و ترور اونها غیرقانونی؟ این چه نوع دیپلماسیه که مسوولین ما دارند.. یکی نیست محکم و قاطع حرف بزنه و عمل کنه فقط رجز!!! میان جنگ و صلح ملت رو فرسوده مبکنید.. بزنید تمام کنید جهان نفس بکشه.

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