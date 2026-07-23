به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در تازه ترین تحولات مربوط به موضوع ایران مدعی شد که واشنگتن همچنان از دیپلماسی و راه‌حل مذاکره حمایت می‌کند، اما به ادعای وی، ایران در شرایط کنونی برای این مسیر جدیت لازم را نشان نمی‌دهد.

وی بدون اشاره به فشارهایی که دولت ترامپ به دلیل به راه انداختن جنگ علیه ایران و افزایش قیمت سوخت در آمریکا با آن روبه روست، مدعی شد: ایران با مشکلات اقتصادی جدی از جمله تورم بالا و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبه روست.

وزیر امورخارجه آمریکا همچنین ادعا کرد که چین با آنچه ایران در تنگه هرمز انجام می‌دهد موافق نیست و مخالفت خود را با اعمال عوارض برای عبور از این آبراه اعلام کرده است.

روبیو در ادامه مدعی شد آمریکا از آزادی کشتیرانی دفاع می‌کند و مواضعی را که به ادعای وی برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرند، هدف قرار می‌دهد.

ادعای روبیو درحالی مطرح می شود که در روزهای گذشته، ارتش آمریکا چندین پل و ایستگاه قطار را هدف قرار داده بود که مراکزی غیر نظامی هستند.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین ادعا کرد کشتی‌هایی که در حال عبور از تنگه هرمز هستند، از سوی ایران هدف حمله قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به توافق میان واشنگتن و تهران مدعی شد که این توافق بر پایه پایبندی طرفین به تعهدات شکل گرفته بود، اما ایران آن را نقض کرده و در نتیجه، دیگر اعتباری ندارد.

ادعای روبیو درحالی مطرح می شود که پس از یادداشت تفاهم اسلام آباد، آمریکا بارها با حمله به مناطقی از ایران، این توافقنامه را نقض کرده بود.

روبیو در پایان ادعا کرد که بر اساس توافق، ایران متعهد شده بود تنگه هرمز را برای کشتیرانی آزاد نگه دارد و حدود یک هفته و نیم پیش نیز بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کند، اما درست در همان روزی که قرار بود این بیانیه منتشر شود، ایران یک کشتی را هدف قرار داد.