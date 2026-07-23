به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات اظهار داشت: دولت خود را موظف می‌داند برای برگزاری ایمن، روان و باشکوه اربعین، همه ظرفیت‌های اجرایی را به میدان بیاورد. تسهیل عبور زائران از مرزها، سامان‌دهی حمل‌ونقل، خدمات درمانی و امدادی، تأمین اقلام مورد نیاز و هماهنگی مستمر با دولت عراق در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

وی افزود: معیار موفقیت ما، تجربه واقعی زائر و خادم در میدان است. نقدها، پیشنهادها و تجربه‌های شما باید به اصلاح تصمیم‌ها و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

قائم‌پناه اظهار امیدواری کرد که اربعین امسال، تجدید عهد ملت ایران با سیدالشهدا، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای راه عزت و استقلال باشد.