جزئیات جلسه شنبه برای تأمین منابع حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به سفر تیم ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استان‌های جنوبی کشور، گفت: پس از ورود رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استان هرمزگان و اخذ گزارش از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، جلسه وبیناری با حضور وزیر و معاونان وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌هایی که به صورت مستقیم درگیر جنگ بودند، برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر و تشکر از شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، به دلیل ارتقای خدمات در حوزه سلامت، درخواست‌های فوری در مورد پرداخت مطالبات کادر سلامت، ارتقای ذخایر تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشکی و همچنین جبران خسارت‌های ایجادشده در این حوزه را مطرح کرد.

اسحاقی ادامه داد: در این جلسه، وزیر بهداشت، به اراده رئیس سازمان برنامه و بودجه برای همکاری و تأمین منابع مورد نیاز حوزه سلامت اشاره و اعلام آمادگی کرد که روز شنبه جلسه‌ای برای هماهنگی در خصوص تعهداتی که در قانون به آن اشاره شده است، برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: به عنوان نمونه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ۱۱۰ همت برای زیان انباشته بیمه‌های سلامت در بودجه دیده شده و همچنین موضوع سهم یک‌بیست‌وهفتم تأمین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داد صبح شنبه جلسه‌ای با وزارت بهداشت برگزار شود تا در خصوص تخصیص منابعی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است، تسریع شود.

وی با اشاره به وضعیت تأمین دارو در استان هرمزگان، گفت: نکته حائز اهمیت دیگر، موضوع دارو است، داروهای ضروری و حیاتی بیمارستان‌ها در استان هرمزگان نسبت به ۶ ماه گذشته و با تلاش‌هایی که انجام شده، وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما همچنان با کمبود ۴۳ قلم دارو در استان مواجه هستیم که باید این کمبود به صورت جدی برطرف شود.

اسحاقی افزود: برای تأمین این داروها اراده لازم وجود دارد، اما باید منابع مالی که در قانون پیش‌بینی شده است، تخصیص پیدا کند تا بتوان نسبت به تأمین داروهای مورد نیاز اقدام کرد.

وی همچنین به موضوع مطالبات تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ۷۰ همت اوراق تأمین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده و وزارت بهداشت با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده‌اند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: درخواست ما از دولت این است که تخصیص ۷۰ همت اوراق تأمین اجتماعی که در بودجه پیش‌بینی و در خصوص آن با وزارت بهداشت توافق شده است، برای تسویه مطالبات سال ۱۴۰۴ با اولویت حوزه سلامت و وزارت بهداشت انجام شود.

اسحاقی تأکید کرد: دولت باید در این روزها، در کنار مباحث امنیتی، حوزه سلامت را نیز در اولویت قرار دهد و منابع درآمدی و مالی که در کشور محقق می‌شود، با اولویت امنیت و سلامت که از واجبات است، تخصیص پیدا کند.