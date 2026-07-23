به گزارش خبرنگار مهر، صابر زارعی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان سقز که با محوریت بررسی تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث فصل گرما و مدیریت ناترازی انرژی برگزار شد با اشاره به افزایش خطر وقوع آتشسوزی در مراتع همزمان با گرم شدن هوا، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها باید آمادگی لازم برای مقابله با حریق را داشته باشند.
وی بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی با منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با آتشسوزی باید از پیش آماده و در مواقع بروز حادثه برای اطفای حریق در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گیرد.
ضرورت آمادگی برای مدیریت ناترازی برق
وی با اشاره به پیشبینی تداوم کسری برق در هفتههای آینده، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت مصرف انرژی شد و گفت: مولدهای تأمین برق باید در مدار قرار گیرند تا در مواقع نیاز بتوان از ظرفیت آنها برای تأمین برق استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز همچنین تجهیز ادارات به پنلهای خورشیدی را یکی از راهکارهای مدیریت مصرف انرژی دانست و بر توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد.
زارعی افزایش نصب کنتورهای هوشمند برق را نیز ضروری دانست و افزود: توسعه این کنتورها میتواند در مدیریت بار و کنترل مصرف برق و کاهش آثار ناترازی انرژی مؤثر باشد.
آمادگی پایگاههای امدادی برای شرایط بحرانی
وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای امدادی شهرستان اظهار کرد: سه پایگاه امدادی بینشهری باید در شرایط بحرانی آمادگی لازم برای ارائه خدمات و امدادرسانی به حادثهدیدگان را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز همچنین بر آموزش مستمر نیروهای داوطلب و آموزشدیده و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: آموزش مردم و دهیاران در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث، بهویژه آتشسوزی، باید به صورت مستمر دنبال شود.
تأمین سوخت و آمادگی برای زمستان
زارعی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای فصل سرد سال، بر پیشبینی سوخت مایع، تأمین مخازن و سوخت مورد نیاز نانواییها و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت ناترازی گاز در زمستان تأکید کرد.
وی همچنین نبود زمین مناسب برای اسکان اضطراری در مواقع بحران را یکی از چالشهای شهرستان عنوان کرد و خواستار بررسی و برنامهریزی برای رفع این مشکل شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز افزایش پلکانی تعرفههای گاز و آثار آن بر مصرف را نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در برنامهریزیهای شهرستان دانست.
تأکید بر پیشگیری از آتشسوزی مزارع
زارعی با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع آتشسوزی در اراضی کشاورزی گفت: باید از آتش زدن بقایای گندمزارها پس از برداشت محصول جلوگیری شود، چرا که این اقدام میتواند زمینهساز گسترش آتش به مراتع و اراضی مجاور شود.
وی همچنین بر اجرای پویشهای مردمی برای جمعآوری شیشه و پلاستیک از طبیعت تأکید کرد و افزود: افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم در پاکسازی طبیعت میتواند در کاهش خطر آتشسوزی در مراتع مؤثر باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز در پایان خواستار تداوم آموزش دهیاران، اطلاعرسانی عمومی و آمادگی مستمر دستگاههای اجرایی برای مدیریت حوادث احتمالی شد و گفت: پیشگیری، آمادگی و هماهنگی میان دستگاهها سه اصل مهم در مدیریت بحران و کاهش خسارات ناشی از حوادث است.
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