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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

تأمین کالاهای اساسی مواکب اربعین در ایلام با قیمت مصوب دولتی

تأمین کالاهای اساسی مواکب اربعین در ایلام با قیمت مصوب دولتی

ایلام - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام از تأمین کالاهای اساسی مواکب اربعین در این استان با قیمت مصوب دولتی خبر داد.

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، اظهار داشت: این مجموعه با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین ذخایر کافی، آمادگی کامل برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز زائران و مواکب حسینی را دارد و تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود در این ایام اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تمامی اقلام مورد نیاز از جمله برنج، شکر، روغن و آرد با قیمت مصوب دولت و بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت در اختیار مواکب قرار خواهد گرفت، افزود: برنج ۱۰ کیلوگرمی با قیمت مصوب دو میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و آرد نیز با همان نرخ یارانه‌ای و قیمت ۴۸ هزار تومان برای هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی، همانند سهمیه نانوایی‌های استان، در اختیار مواکب قرار می‌گیرد که این اقدام، گامی مؤثر در حمایت از مواکب و کاهش هزینه‌های آنان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی با قیمت مصوب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ستاد اربعین است، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، توزیع کالاها به صورت منظم و بدون ایجاد هیچ‌گونه مشکل انجام خواهد شد و مواکب می‌توانند با مراجعه به مراکز توزیع تعیین‌شده، اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مصوب دریافت کنند.

باباخانی در پایان با تأکید بر اینکه تأمین مایحتاج زائران و مواکب، یک اولویت اساسی در ایام اربعین است، خاطرنشان کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تلاش می‌شود تا هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان احساس نشود و در این خصوص امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق، شاهد خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم.

کد مطلب 6896666

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