تأمین کالاهای اساسی مواکب اربعین در ایلام با قیمت مصوب دولتی

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، اظهار داشت: این مجموعه با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین ذخایر کافی، آمادگی کامل برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز زائران و مواکب حسینی را دارد و تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه کمبود در این ایام اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تمامی اقلام مورد نیاز از جمله برنج، شکر، روغن و آرد با قیمت مصوب دولت و بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت در اختیار مواکب قرار خواهد گرفت، افزود: برنج ۱۰ کیلوگرمی با قیمت مصوب دو میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و آرد نیز با همان نرخ یارانه‌ای و قیمت ۴۸ هزار تومان برای هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی، همانند سهمیه نانوایی‌های استان، در اختیار مواکب قرار می‌گیرد که این اقدام، گامی مؤثر در حمایت از مواکب و کاهش هزینه‌های آنان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی با قیمت مصوب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ستاد اربعین است، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، توزیع کالاها به صورت منظم و بدون ایجاد هیچ‌گونه مشکل انجام خواهد شد و مواکب می‌توانند با مراجعه به مراکز توزیع تعیین‌شده، اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مصوب دریافت کنند.

باباخانی در پایان با تأکید بر اینکه تأمین مایحتاج زائران و مواکب، یک اولویت اساسی در ایام اربعین است، خاطرنشان کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تلاش می‌شود تا هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان احساس نشود و در این خصوص امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق، شاهد خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم.