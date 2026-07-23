به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه انگلیس در بیانیه ای ادعا کرد که بر اساس توصیههای مسافرتی بهروز شده لندن، انگلیس به دلیل (بهانه) وضعیت امنیتی، کارکنان دیپلماتیک خود را موقتاً از ایران خارج کرده است، در حالی که همچنان به شهروندان این کشور توصیه میکند به ایران سفر نکنند.
وزارت خارجه انگلیس (FCDO) در این خصوص مدعی شد: به دلیل وضعیت امنیتی جاری، ما اقدامات احتیاطی را برای خروج موقت کارکنان انگلیس از ایران انجام دادهایم. سفارت ما همچنان از راه دور فعالیت میکند.
وزارت خارجه انگلیس ادعا کرد: از اتباع انگلیس که در حال حاضر در ایران هستند، می خواهیم تا با دقت اوضاع را بررسی کنند که آیا میخواهند در ایران بمانند یا خیر.
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