به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیسلاو پتروف» و «یولیا لئونوا» در روزنامه روسی «ایزوستیا» به بررسی پیامدهای مشارکت مستقیم انگلیس همراه با آمریکا در جنگ علیه ایران پرداخته‌اند.

«گریگوری کاراسین»، رئیس کمیته امور خارجی شورای فدراسیون روسیه در گفتگو با «ایزوستیا» از شکل‌گیری اردوگاهی در غرب سخن گفت که نظم بین‌المللی را تهدید می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که «اندی بورنهام»، نخست‌وزیر جدید انگلیس، به آمریکا اجازه داده است تا از پایگاه‌های این پادشاهی برای انجام حملات علیه ایران استفاده کند.

«دیمیتری کورنیف»، کارشناس نظامی معتقد است: تصمیم بورنهام، وضعیت استراتژیک فعلی را تثبیت می‌کند. برای واشنگتن، در اصل هیچ چیز تغییر نکرده است و پنتاگون همچنان از زیرساخت‌های انگلیس برای عملیات‌های خاورمیانه استفاده می‌کند.

این منبع روس افزود که با این حال، برای سخن گفتن از مشارکت کامل انگلیس در این درگیری هنوز زود است. قدرت نظامی این کشور در خاورمیانه ناچیز است، بنابراین حداکثر کاری که نیروهای مسلح انگلیس می‌توانند انجام دهند، حمایت نمادین از آمریکایی‌هاست. این حمایت به رهگیری پهپادهای ایرانی یا پوشش‌دهی تأسیسات پشتیبانی محدود خواهد شد.

کورنیف در پایان نتیجه‌گیری کرد: لندن به دلیل کاهش‌ طولانی‌مدت بودجه و کوچک‌سازی نیروهای مسلح خود، فاقد منابع لازم برای عملیات‌های گسترده است.

به گزارش این منبع، نقش نظامی انگلیس همچنان محدود به زیرساخت‌ها باقی خواهد ماند و این پادشاهی همچنان به عنوان یک مرکز لجستیکی برای آمریکا عمل خواهد کرد. با این وجود، هماهنگی نزدیک میان واشنگتن و لندن منجر به تأخیر در رسیدن به راه‌حل می‌شود، چرا که تهران بارها ثابت کرده است که حتی تحت فشار نیز قادر به دفاع قاطع از منافع خود است.

این منبع روس همچنین تاکید کرد که مخاطراتی وجود دارد که از مرزهای این منطقه فراتر می‌رود. پس از توسعه همکاری‌های عملیاتی بین آمریکا و انگلیس، ممکن است این دو کشور، این تجربه را به سایر مناطقی که شاهد تنش‌های ژئوپلیتیک هستند، منتقل کنند. این موضوع در وهله اول برای اروپا اهمیت دارد، جایی که سیاستمداران غربی از «مترسک تهدید روسیه» برای تقویت نیروهای نظامی خود استفاده می‌کنند.