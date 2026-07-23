تولید نفت و گاز چین رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره ملی انرژی چین، تولید نفت و گاز چین بر مبنای معادل نفت در سال گذشته به ۴۲۰ میلیون تن رسید؛ رقمی بیسابقه که نشاندهنده تلاش پکن برای تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است.
تولید گاز طبیعی این کشور بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش یافته و نرخ رشد سالانه آن برای نهمین سال پیاپی حفظ شده است.
شرکتهای نفت و گاز چین نیز در همین مدت موفق به افزایش ذخایر خود شدند و حجم ذخایر جدید قابل برداشت نفت و گاز به ۱.۳۲ میلیارد تن معادل نفت رسید که نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد رشد داشته است. از این میزان، ۱.۲۹ میلیارد تن مربوط به ذخایر متعارف و حدود ۳۰ میلیون تن مربوط به منابع غیرمتعارف بوده است.
چین در سالهای اخیر با هدف کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای بازار انرژی، سرمایهگذاری گستردهای در تولید داخلی و ذخیرهسازی نفت انجام داده است. ایجاد ذخایر حدود یک میلیارد بشکهای نیز پس از جهش قیمت نفت در پی بحرانهای خاورمیانه، نقش مهمی در مدیریت عرضه ایفا کرد.
با وجود افزایش تولید داخلی، کارشناسان معتقدند چین هنوز فاصله زیادی با خودکفایی انرژی دارد؛ زیرا رشد مصرف نفت و گاز این کشور همچنان سریعتر از افزایش تولید داخلی است.
طبق گزارشهای بازار انرژی، واردات نفت چین در ماههای اخیر کاهش یافته و به پایینترین سطوح چند سال گذشته رسیده است. با این حال، تحلیلگران پیشبینی میکنند با ادامه رشد تقاضا، پکن بار دیگر ناچار به افزایش واردات نفت خام خواهد شد.
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