رد رشوه ۴ میلیارد توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدپور صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانهها رد رشوه ۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریالی توسط مأموران وظیفهشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت یک خردهفروش مواد مخدر در شهرستان بیرجند را شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، ۱۲۱ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین کشف شد.
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: متهم برای فرار از تبعات قانونی جرم خود، مقداری طلا به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال را به عنوان رشوه به مأموران پیشنهاد کرد که با رد این پیشنهاد از سوی مأموران وظیفهشناس پلیس مواجه شد.
محمدپور بیان کرد: برای متهم دستگیرشده پرونده تشکیل و وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ سلامت اداری و خودکنترلی، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به پاس این اقدام ارزشمند و پایبندی به قانون مورد تقدیر قرار گرفتند.
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