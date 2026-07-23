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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

رد رشوه ۴ میلیارد توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی

رد رشوه ۴ میلیارد توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی

بیرجند- مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی در جریان دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر، پیشنهاد رشوه بیش از چهار میلیارد ریالی را رد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدپور صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها رد رشوه ۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریالی توسط مأموران وظیفه‌شناس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت یک خرده‌فروش مواد مخدر در شهرستان بیرجند را شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، ۱۲۱ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین کشف شد.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: متهم برای فرار از تبعات قانونی جرم خود، مقداری طلا به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال را به عنوان رشوه به مأموران پیشنهاد کرد که با رد این پیشنهاد از سوی مأموران وظیفه‌شناس پلیس مواجه شد.

محمدپور بیان کرد: برای متهم دستگیرشده پرونده تشکیل و وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ سلامت اداری و خودکنترلی، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به پاس این اقدام ارزشمند و پایبندی به قانون مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 6896698

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