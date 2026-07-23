بررسی طرح «مراکز امید و زندگی» در ستاد مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه شورای راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح‌های تحولی ستاد با تأکید بر مصوبات یکصد و پنجاه و یکمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس ستاد، مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، پیش‌نویس «طرح مراکز امید و زندگی» ارائه و ابعاد مختلف آن از منظر سیاست‌گذاری، اجرایی و راهبردی بررسی شد.

حسین ذوالفقاری با تبیین اهداف طرح‌های تحولی ستاد، بر ضرورت اجرای هدفمند، مرحله‌ای و مبتنی بر رویکردهای علمی طرح مراکز امید و زندگی تأکید و چارچوب‌های اجرایی این برنامه را تشریح کرد.

اعضای هیئت اندیشه‌ورز نیز در این جلسه، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نکات کارشناسی خود را درباره طرح‌های ارائه‌شده مطرح کردند و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی برای ارتقای اثربخشی برنامه‌های تحولی ستاد تأکید شد.

در پایان، جمع‌بندی مباحث و پیشنهادهای مطرح‌شده توسط نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد انجام و مقرر شد نظرات کارشناسی در فرآیند تکمیل و نهایی‌سازی طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرد.