بررسی طرح «مراکز امید و زندگی» در ستاد مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه شورای راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر طرحهای تحولی ستاد با تأکید بر مصوبات یکصد و پنجاه و یکمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس ستاد، مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، پیشنویس «طرح مراکز امید و زندگی» ارائه و ابعاد مختلف آن از منظر سیاستگذاری، اجرایی و راهبردی بررسی شد.
حسین ذوالفقاری با تبیین اهداف طرحهای تحولی ستاد، بر ضرورت اجرای هدفمند، مرحلهای و مبتنی بر رویکردهای علمی طرح مراکز امید و زندگی تأکید و چارچوبهای اجرایی این برنامه را تشریح کرد.
اعضای هیئت اندیشهورز نیز در این جلسه، دیدگاهها، پیشنهادها و نکات کارشناسی خود را درباره طرحهای ارائهشده مطرح کردند و بر بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی برای ارتقای اثربخشی برنامههای تحولی ستاد تأکید شد.
در پایان، جمعبندی مباحث و پیشنهادهای مطرحشده توسط نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد انجام و مقرر شد نظرات کارشناسی در فرآیند تکمیل و نهاییسازی طرحها مورد استفاده قرار گیرد.
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