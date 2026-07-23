به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، به نظر میرسد ریدلی اسکات هرگز بازنشسته نمیشود، چون برای یک مدت طولانی کار در دست انجام دارد و همین حالا ۶ پروژه دارد که در مراحل مختلف شکلگیری هستند.
یکی از این پروژهها که به نظر میرسد اولویت اصلی اوست، «جزیره گنج» است که چند هفته پیش، اسکات در مصاحبه با مجله امپایر از آن به عنوان اولویت اصلی خود یاد کرد و گفت که اقتباس از «جزیره گنج» با بازی هیو جکمن، اولویت اصلی اوست؛ به شرط این که بتواند استودیویی پیدا کند که مایل به تأمین مالی آن باشد.
آن موقع گزارش شده بود که کمپانی قرن بیستم، که حامی مالی «ستارگان سگ» اسکات بود، از این پروژه صرف نظر کرده است.
حالا «جزیره گنج» خانه خود را پیدا کرده و استودیو سونی استودیویی است که مایل است ریسک یک «حماسه» دیگر از اسکات را که اواخر امسال ۸۹ ساله میشود، بپذیرد.
سونی پیکچرز با به دست آوردن امتیاز این پروژه به کارگردانی اسکات، هیو جکمن را در نقش دزد دریایی ریش سیاه روی پرده میبرد.
جک تورن، که این روزها به لطف کارش در سریال تحسینشده «نوجوانی» در نتفلیکس و فیلم در حال اکران «ارباب مگسها» بسیار محبوب است، فیلمنامه فیلم را نوشته است.
اکنون باید منتظر ماند و دید دیگر بازیگرانی که به جکمن میپیوندند، چه کسانی هستند.
پیشبینی میشود این پروژه به سرعت پیش برود تا قبل از «دزدان دریایی کارائیب» دیزنی روی پرده برود.
داستان «جزیره گنج» با اقتباس از رمان ماجراجویی نوشته رابرت لویی استیونسون که سال ۱۸۸۳ منتشر شد، نوشته شده و درباره کشف یک نقشه گنج توسط جوانی است که برای به دست آوردن آن سفر دریایی خطرناکی را آغاز میکند.
اسکات فیلم جدیدش «ستارگان سگ» را همین ماه (مرداد) اکران خواهد کرد. فیلمهای قبلی او شامل «ناپلئون» و «گلادیاتور ۲» که هر یک با هزینه بیش از ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شدند، از نظر منتقدان و در گیشه با تأئید قابل توجهی مواجه نشدند.
آخرین فیلم وی که در اسکار درخشید «مریخی» بود که تقریباً ۱۱ سال پیش اکران شد، گرچه «آخرین دوئل» سال ۲۰۲۱ هم آنچنان که حقش بود، دیده نشد.
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