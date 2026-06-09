به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هیو جکمن پس از بازی در نقش‌های ولورین، پی.تی.بارنوم، ون هلسینگ، ژان والژان و به تازگی رابین هود، یک شخصیت کلاسیک دیگر را به کارنامه فیلمسازی خود اضافه می‌کند؛ دزد دریایی لانگ جان سیلور.

ریدلی اسکات که تصمیم گرفته اقتباسی جدید از رمان «جزیره گنج» نوشته رابرت لویی استیونسون در سال ۱۸۸۳ بسازد، جکمن را برای بازی در نقش اصلی انتخاب کرده است. اسکات کارگردانی این فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای از جک تورن که نویسنده برنده جایزه امی برای «نوجوانی» است، انجام می‌دهد.

داستان استیونسون درباره «دزدان دریایی و طلای مدفون» یکی از معروف‌ترین داستان‌های دزدان دریایی است که تاکنون نوشته شده و بیشترین اقتباس هم از آن صورت گرفته است. «جزیره گنج» داستان جیم هاوکینز جوان را دنبال می‌کند که نقشه‌ای برای ثروت گمشده کاپیتان فلینت پیدا می‌کند و سفری خطرناک را با کشتی هیسپانیولا آغاز می‌کند. در کشتی، جیم و خدمه با شورشی به رهبری آشپز حیله‌گر و یک پا، لانگ جان سیلور، روبه‌رو می‌شوند، اما در نهایت دزدان دریایی را فریب می‌دهند تا طلا را تصاحب کنند.

این داستان قرن هجدهمی، بسیاری از کلیشه‌های مربوط به دزدان دریایی، از جمله نقشه‌های گنج با علامت X روی آن، خالکوبی سیاه و دریانوردان یک پا با طوطی‌هایی را که روی شانه‌هایشان نشسته‌اند، جا انداخت.

اسکات در حالی دارد برای شروع پروژه «جزیره گنج» آماده می شود که جدیدترین فیلمش یعنی «ستارگان سگ» که یک فیلم پساآخرالزمانی با بازی جیکوب الوردی، جاش برولین و مارگارت کوالی است، ماه آگوست (مرداد) آماده می‌شود و تریلر جدیدی از آن دیروز (دوشنبه) منتشر شد.

هیو جکمن هم هفته آینده با فیلم جدیدش «مرگ رابین هود» ساخته مایکل سارنوسکی راهی سینماها می‌شود.