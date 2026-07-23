به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و تعهدی که از ابتدای سال برای تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن داده شده بود، تا پایان امسال ۲۰ هزار واحد مسکونی به شهروندان قمی واگذار خواهد شد.

استاندار قم با اشاره به روند پیشرفت این طرح افزود: تاکنون پنج هزار واحد مسکونی پس از تکمیل عملیات اجرایی و انجام مراحل لازم، به صورت قطعی به متقاضیان تحویل شده است.

وی ادامه داد: برای حدود ۱۵ هزار واحد دیگر نیز فرآیند تعیین تکلیف متقاضیان و اقدامات اولیه انجام شده و این واحدها پس از مراجعه مالکان به شبکه بانکی، تسویه نهایی و تقسیط تسهیلات، تا پایان سال آماده تحویل و سکونت خواهد بود.

بهنام‌جو با بیان اینکه روند تکمیل این واحدها مطابق برنامه در حال پیگیری است، گفت: بخش عمده اقدامات اجرایی و اداری مربوط به این واحدها انجام شده و ادامه فرآیند تحویل، منوط به تکمیل مراحل بانکی از سوی متقاضیان خواهد بود.

وی با اشاره به گستردگی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم اظهار کرد: این طرح هم‌اکنون در قالب ۱۲ سایت در نقاط مختلف استان در حال اجراست که هر یک بخشی از نیاز مسکن متقاضیان را تأمین خواهد کرد.

استاندار قم افزود: در شهرک شهید رئیسی ۳۰ هزار واحد، در شهرک شهید سلیمانی پنج هزار و ۲۰۰ واحد، در سایت قنوات ۱۴ هزار واحد، در سایت ۲۲ هکتاری هزار و ۷۹۲ واحد و در سایت ۲۷ هکتاری هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در دست احداث است.

وی ادامه داد: همچنین در سایت کهک ۴۰۰ واحد، در سایت طایقان چهار هزار واحد، در سایت پرنیان ۳۰ هزار واحد، در شهر جعفریه هزار و ۲۰۰ واحد، در سلفچگان ۴۴۰ واحد و در شهر دستجرد نیز ۴۸ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.

بهنام‌جو درباره شیوه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان نیز بیان کرد: واحدهای در حال احداث در شهرک‌های شهید سلیمانی و شهید رئیسی و همچنین سایت‌های ۱۷، ۲۲ و ۲۷ هکتاری به صورت آپارتمانی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سایر سایت‌های نهضت ملی مسکن، ساخت واحدها به شکل ویلایی و یک‌طبقه حیاط‌دار در دستور کار قرار دارد تا متناسب با شرایط هر منطقه و ظرفیت پیش‌بینی‌شده، عملیات اجرایی دنبال شود.