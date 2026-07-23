نقاشی جدید مرتضی اسدی برای تشییع جانسوز پاره‌ پیکرهای شهدای میناب

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اسدی هنرمند نقاش باسابقه، پس از تشییع تکهپارههای پیکرهای کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب، نقاشی جدیدی با موضوع پیکرهای بچهها خلق کرد.
تکهپارههای پیکرهای شهدای دانشآموز میناب که سندی از جنایت جنگی آمریکاست، روز چهارشنبه ۳۱ تیر به خاک سپرده شدند.
این هنرمند پیش از این در اسفند ۱۴۰۴، در پی حمله وحشیانه آمریکا به مدرسه شجره طیبه و شهادت دختران و پسران ایرانی، نقاشی جدیدی را با تکنیک اکرولیک و در اندازه ۱۰۰ در ۱۵۰ سانتیمتر خلق کرده بود که اینجا میتوانید مشاهده کنید.
مرتضی اسدی هنرمند باسابقه نقاش، از دهه پنجاه کار خود را به صورت جدی و حرفهای از هنرستان هنرهای زیبای پسران آغاز کرده است. دیپلم نقاشی خود را سال ۱۳۵۷ از هنرستان هنرهای زیبا گرفته و مدرک لیسانس نقاشی را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷ و فوق لیسانس ارتباط تصویری (تصویرسازی) را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۵ دریافت کرده است. وی سال ۱۳۹۱ نیز دکترای خود را در رشته پژوهش هنر از دانشگاه شاهد گرفت. او سابقه تدریس در دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده هنر دانشگاه اصفهان و دانشگاه سوره تهران را در کارنامه دارد و شاگردان بسیاری را تربیت کرده است که برخی از آنها بسیار نامآشنا هستند.
میتوان گفت در آثار اسدی، طبیعت نقش اصلی را ایفا میکند اما طبیعت ذهنیاش در قالب فرم و فضای خلاصه شدهتری نمود دارد که هر کدام مفهومی را منتقل میکنند. حس و حال و رنگ آثار مرتضی اسدی گرچه فضایی مینیمال دارد، اما حرفهای ناگفته بسیاری را میتوان با تأمل بیشتر، از این آثار درک کرد.
نظر شما