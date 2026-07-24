خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

تولد یک نقاشی با حسن روح‌الامین در پایان نمایشگاه «اتود»

در هفته‌ای که گذشت، کارگاه زنده «تولد یک نقاشی» حسن روح‌الامین در روز پایانی نمایشگاه «اتود» با حضور جمع کثیری از علاقه‌مندان و هنرجویان نقاشی در باغ موزه ایرانی برگزار شد.

حسن روح‌الامین در این کارگاه، یک تابلو نقاشی ترسیم کرد و در حین ترسیم این تابلو، نکات آموزشی به علاقه‌مندان ارائه می‌کرد. دانشجویان و هنرجویان هنرهای تجسمی در این کارگاه از نزدیک با شیوه طراحی، انتخاب سوژه، ترکیب‌بندی و روند شکل‌گیری آثار حسن روح‌الامین آشنا شدند و فرآیند خلق یک اثر هنری را به صورت زنده تماشا کردند.

نمایشگاه «اتود» برای نخستین‌بار مجموعه‌ای گسترده از طراحی‌ها، مطالعات تصویری و اتودهای حسن روح‌الامین را که حاصل نزدیک به ۲ دهه فعالیت هنری اوست، در معرض دید مخاطبان قرار داد؛ آثاری که بخشی از فرآیند شکل‌گیری نقاشی‌های شناخته‌شده این هنرمند را روایت و امکان آشنایی با شیوه طراحی، اندیشه و روند خلق آثار او را فراهم کردند.

داغ شهادت بچه‌های میناب تازه شد

پس از چهار ماه تفحص، تکه‌پاره‌های پیکرهای شهدای دانش‌آموز میناب که سندی از جنایت جنگی آمریکاست، روز چهارشنبه ۳۱ تیر به خاک سپرده شدند. این داغ تازه شده، در نگاه هنرمندان نیز نمود داشت که یکی از عینی‌ترین نمودهای آن در آثار هنرمندان عکاسی بود که در این مراسم حضور داشتند و لحظات تلخ این وداع را ثبت کردند؛ از پیکرهایی که نصفه و نیمه به پدر و مادرها رسیده بود تا مفقودالاثرهایی که تکه‌ای از آنها پیدا شد.

مرتضی اسدی هنرمند نقاش باسابقه، پس از تشییع تکه‌پاره‌های پیکرهای کودکان مدرسه «شجره طیبه» میناب، نقاشی جدیدی با موضوع پیکرهای بچه‌ها خلق کرد.

اثر «داغ میناب، تازه شد» را نیز علیرضا معظمی گودرزی به یادِ گل‌های پرپری از مدرسه میناب که به تازگی تفحص و تشییع شدند، منتشر کرد.

اشک‌ها و لبخندهای جام جهانی به روایت هنرمندان

در هفته‌ای که گذشت، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به پایان رسید که هنرمندان طراح و کاریکاتوریست نقش زیادی در آن ایفا کردند. از آنجایی که این دوره جام جهانی فوتبال عمدتاً با مسائل سیاسی و به‌ویژه عملکرد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گره خورده بود، کاریکاتوریست‌ها از این فرصت استفاده کردند تا طرح‌هایی با سوژه‌های متفاوت خلق کنند.

کاریکاتورها و طرح‌های گرافیکی مرتبط با جام جهانی فوتبال، فراتر از یک تصویر ساده یا یک شوخی گذرا هستند؛ آنها ابزاری قدرتمند برای بیان مفاهیم عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای جهان محسوب می‌شوند. نقد اجتماعی و سیاسی، بیان هویت فرهنگی و ملی، طنز و سرگرمی، تحلیل قدرت‌ها و ایجاد پیوند عاطفی و یادکرد تاریخی، از جمله اهداف این آثار هستند.

یکی سوژه‌هایی که هنرمندان در این دوره جام جهانی به آن پرداختند، ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود؛ زمانی که ترامپ به همراه اینفانتینو جام طلایی را به کاپیتان تیم ملی اسپانیا داد، دلش نمی‌خواست از قاب خارج شود تا تیم اسپانیا جشن قهرمانی بگیرد اما کاپیتان اسپانیا تا زمانی که ترامپ از جلوی صحنه خارج نشد، جشن را آغاز نکرد. همچنین، در آثار بسیاری از هنرمندان کاریکاتوریست، نمایش پرچم فلسطین و آزادگی تیم اسپانیا و لامین یامال بازیکن این تیم به تصویر کشیده شد.

«حراج تهران»؛ فراتر از یک رویداد، یک کلاف سردرگم از نبود شفافیت!

هفته گذشته، بیست و پنجمین حراج تهران جمعه ۲۶ تیر، با فروش ۴۶۴ میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومانی به کار خود پایان داد.

در حراج بیست و پنجم ۱۰۰ اثر شامل ۷۴ اثر نقاشی، ۱۴ تابلو خوشنویسی، ۶ مجسمه و ۶ قالی تصویری، به هنر دوستان ارائه شد که در نهایت ۹۶ اثر به فروش رسید. این دوره از حراج، علاوه بر آثاری از هنرمندان مدرنیست همچون سهراب سپهری، ناصر عصار، بهجت صدر، پرویز تناولی، آیدین آغداشلو، محمد احصایی، منصور قندریز، ژازه تباتبایی، حسین کاظمی و ... مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار هنر کلاسیک ایرانی، اعم از نقاشی آکادمیک، نگارگری، خوشنویسی و همچنین هنرهای سنتی ایرانی همانند فرش‌های تصویری و صنایع دستی را پیش روی مجموعه‌داران هنری قرار داد که مورد اقبال آنها قرار گرفت.

همچنین، ۶ اثر بالای ۲۵ میلیارد تومان بود که این آثار رکورد قبلی حراج تهران را که ۲۲ میلیارد تومان بود، جابه‌جا کردند!

حراج تهران برای بسیاری از مجموعه‌داران ایرانی، فراتر از یک خرید و فروش ساده است؛ این رویداد به یک نماد از بازار هنر ایران تبدیل شده است. بسیاری از آثار ارزشمند و گران‌قیمت هنرمندان بزرگ تاریخ هنر ایران در این حراج‌ها جابه‌جا شده‌اند و همین موضوع در کنار نوعی اعتبار تاریخی، برخی شبهات همچون نحوه اصالت‌سنجی و قیمت‌گذاری را نیز بروز داده است. همچنین، آن‌طور که از بیست‌وپنج دوره حراج تهران برآمده است، در این رویداد امکان و انگیزه برای مشارکت همه رویکردهای هنری و هنرمندان را ندارد.

یکی از دستاوردهای حراج تهران، بالا بردن قیمت گروهی از آثار هنری ایرانی است. این افزایش قیمت که گاهی همراه شوک به جامعه بوده است، توانسته یک بازار نسبتاً نوپا و قوی را در کشور دایر کند اما چنین قیمتی بدون امکان عرضه در بازاری موازی و هم‌تراز و بدون آزمونی مشابه، چگونه تایید می‌شود؟

انتخاب مجدد نماینده‌های انجمن‌های هنری در مجمع خانه هنرمندان

در هفته‌ای که گذشت، مجمع عمومی عادی خانه هنرمندان ایران با حضور نمایندگان صنوف هنری، در خانه هنرمندان برگزار شد.

بر اساس انتخابات مجمع، علی شیرازی به عنوان نماینده انجمن خوشنویسان ایران، بهرام کلهرنیا به عنوان نماینده انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، حمیدرضا ناصرنصیر به عنوان نماینده جامعه مهندسان معمار ایران، امیر علیخانی‌راد (راد) به عنوان نماینده انجمن هنرمندان نقاش ایران، نگار نادری‌پور به عنوان نماینده انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، کمال طباطبائی به عنوان نماینده انجمن تصویرگران ایران، مجتبی قربانی شاه کوچکی به عنوان نماینده انجمن هنرمندان سرامیک ایران، فرزاد هاشمی به عنوان نماینده انجمن عکاسان ایران، محمدباقر اعلمی به عنوان نماینده شهردار تهران، محسن زین‌العابدینی بازرس خانه هنرمندان ایران و بهداد لاهوتی بازرس خانه‌ هنرمندان ایران، انتخاب شدند. تصویب صورت‌های مالی منتهی به انتهای سال ۱۴۰۴ از دیگر بخش‌های این مجمع عمومی بود.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه گروهی حجم و چیدمان «بازتابی» و نمایشگاه «گل‌های ناتمام» در گالری شیرین، نمایشگاه گروهی «تا هفت خانه آن‌ورتر» در گالری اِیت/کیوب، نمایشگاه «چیزهای ملموس» در گالری باوان، نمایشگاه گروهی «میان خط‌ها» در آرت سنتر، نمایشگاه گروهی «سه‌گانه/ شماره هفده» در گالری شریف و نمایشگاه گروهی «منظر۲» در گالری کارشیو، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۲ مرداد افتتاح می‌شوند.