رویداد «اقلیم شعر» فرصتی برای شناسایی استعدادهای ادبی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در بازدید از رویداد ملی اقلیم شعر که به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حال برگزاری است، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نشانه‌ای روشن از توجه به عدالت فرهنگی و تمرکززدایی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در کشور است.

استاندار زنجان بر نقش این برنامه در شناسایی، حمایت و توانمندسازی نسل جدید شاعران ایران تأکید کرد و گفت: مایه افتخار است که امروز زنجان میزبان جمعی از شاعران و ادیبان جوان از استان‌های مختلف کشور است که با ذوق، اندیشه و توان ادبی خود آینده شعر و ادبیات ایران را رقم خواهند زد.

وی از تلاش‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل ادبیات و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: ترکیب شاعران جوان حاضر در این برنامه، تصویری از ایران فرهنگی و ظرفیت‌های متنوع ادبی کشور را به نمایش گذاشته است.

صادقی تصریح کرد: برگزاری رویداد ملی «اقلیم شعر» در زنجان، تأکیدی عملی بر گسترش عدالت فرهنگی و آموزشی و فراهم کردن فرصت برای استعدادهای جوان، فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی است تا بتوانند مسیر رشد و شکوفایی خود را طی کنند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی زنجان، خاطرنشان کرد: این استان همواره یکی از مراکز مهم علم، دین و ادب بوده و چهره‌های برجسته‌ای در عرصه شعر و فرهنگ به جامعه معرفی کرده است؛ از مفتون زنجانی و حسین منزوی گرفته تا دیگر بزرگان این خطه که بخشی از هویت فرهنگی و ادبی زنجان را شکل داده‌اند.

استاندار زنجان ادامه داد: امروز خرسندیم که این مسیر پرافتخار با حضور نسل جدیدی از شاعران ادامه پیدا می‌کند و برگزاری نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از دانش و تجربه استادان برجسته کشور، زمینه استمرار این ظرفیت ارزشمند را فراهم خواهد کرد.

صادقی با تأکید بر جایگاه شعر در فرهنگ ایرانی اسلامی، گفت: شعر تنها یک هنر نیست، بلکه زبان اندیشه، عاطفه، هویت و پیوند میان نسل‌هاست و می‌تواند پیام‌آور اخلاق، امید، معرفت، همبستگی و وحدت باشد.

وی حضور استادان برجسته شعر و ادبیات در این دوره را فرصتی ارزشمند برای شاعران جوان دانست و افزود: انتقال دانش، تجربه و نگاه حرفه‌ای استادان به ارتقای توانایی‌های ادبی شرکت‌کنندگان کمک خواهد کرد و امیدواریم از دل این نشست‌ها چهره‌های درخشان و ماندگاری در آینده شعر فارسی معرفی شوند.

استاندار زنجان ضمن آرزوی موفقیت برای برگزارکنندگان، استادان و شرکت‌کنندگان رویداد ملی «اقلیم شعر»، ابراز امیدواری کرد: حضور شاعران جوان کشور در زنجان با تجربه‌های فرهنگی ارزشمند، گفت‌وگوهای الهام‌بخش و خاطراتی ماندگار همراه باشد.

رویداد ملی اقلیم شعر با حضور ۱۱۰ شاعر و ادیب جوان از ۱۶ استان کشور در زنجان در حال برگزاری است.