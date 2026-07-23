علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی، شرایط جوی استان تا روز دوشنبه هفته آینده غالباً پایدار خواهد بود و در این مدت آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا قسمتی صاف، گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعاتی از اواخر وقت امروز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه، احتمال نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی استان وجود دارد که میتواند موجب کاهش نسبی کیفیت هوا در این مناطق شود، اما انتظار نمیرود پدیده قابل توجهی در سایر نقاط استان رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: متوسط دمای هوا از امروز تا روز شنبه به طور مختصر کاهش خواهد یافت، اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده، دمای هوا در اغلب نقاط استان روند افزایشی پیدا میکند و انتظار میرود دوباره گرمای هوا تشدید شود.
زورآوند با بیان اینکه شهرهای غربی استان همچنان گرمترین نقاط کرمانشاه هستند، تصریح کرد: در شبانهروز گذشته قصرشیرین با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتیگراد و سرپلذهاب با ۴۴ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان بودند.
وی از شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران و افرادی که ناچار به فعالیت در فضای باز هستند، خواست با توجه به تداوم گرمای هوا و افزایش مجدد دما در روزهای آینده، توصیههای بهداشتی و مدیریت مصرف آب و برق را جدی بگیرند.
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