تسهیل تردد زائران و توسعه تجارت در مرزهای ایلام در دستور کار است 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مرز چیلات به همراه معتمدیان، استاندار تهران، معاونین و مدیران استانی، بر پیشرفت قابل توجه اقدامات زیرساختی این مرز تأکید کرد

وی بیان داشت: بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، امسال امکان تردد محدود از مرز چیلات فراهم خواهد شد و استان تهران به عنوان استان معین، در تأمین پارکینگ و سایر ملزومات مورد نیاز زائران در این مرز و مرز مهران مشارکت خواهد داشت.

استاندار ایلام با اشاره به تسریع در اجرای پروژه‌ها، افزود: تجهیز و محصورسازی سازه‌های مستقر در مرز، مشخص شدن کریدور تردد و آماده‌سازی کانکس‌های مجهز به امکانات سرمایشی و برق دائم و اضطراری، بخش مهمی از کارهای انجام شده است.

وی بیان داشت: با بازگشایی این مرز، شاهد تحقق آرزوی دیرینه مردم منطقه و تسهیل تردد زائران از این مسیر باشیم و در سال آینده نیز امکان تردد سایر هموطنان عزیز فراهم شود.

کرمی همچنین به ظرفیت‌های تجاری مرز چیلات اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به عتبات عالیات و شریان‌های اصلی عراق، آینده تجاری این مرز روشن است.

وی ضمن اشاره به ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک ایلام با عراق، از تصویب مرز حلاله شمالی در کمیسیون اقتصادی دولت و پیگیری مرز چنگوله خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، قصد داریم از تمامی ظرفیت مرزی استان هم در حوزه زیارت و هم در حوزه تجارت برای توسعه و پیشرفت ایلام استفاده کنیم.